Comme la violence existe, c’est essentiel de pouvoir l’identifier!

Mon petit de six ans a commencé son primaire en septembre dernier. Comme on l’a toujours élevé dans le calme et la paix, je suis estomaquée de voir à quel point il est confronté aux bousculades dans la cour, autant que dans les salles communes de son école. On aura beau prôner la nécessité pour les parents de bien élever leurs enfants, si l’école vient nous les gâcher ensuite, ça aura servi à quoi ?

Mère indignée

La socialisation obligera toujours votre enfant à s’adapter aux divers lieux où il se trouvera au cours de sa vie. Et l’école est probablement celui où il pourra apprendre à s’adapter à la vie de la façon la plus sécuritaire possible. Le monde n’est tendre envers personne, et plus vite il apprendra à y faire sa place, mieux il évoluera vers le monde adulte.