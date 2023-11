Coupe Uteck: les Carabins plus expérimentés et plus affamés qu'à leur dernière présence

Fort de leur expérience en 2021, les Carabins de l’Université de Montréal arrivent plus affamés à la demi-finale canadienne cette fois-ci, selon l’entraîneur-chef Marco Iadeluca.

• À lire aussi: Les Carabins champions!

• À lire aussi: Joueur par excellence de la Coupe Dunsmore, le héros du jour joue devant son père pour la première fois depuis un an

Les Bleus et les Carabins croiseront le fer pour la première fois de leur histoire, samedi midi au CEPSUM, à l’occasion de la Coupe Uteck. «De 80 à 90 pour cent de nos joueurs faisaient partie de l’édition de 2021 qui s’est inclinée en 2021 contre la Saskatchewan, a souligné Iadeluca. Après des défaites difficiles en 2021 et à la Coupe Dunsmore l’an dernier, les joueurs veulent finir la saison sur une bonne note.»

Au-delà de l’expérience acquise depuis 2021, Iadeluca estime que ses ouailles sont dans un meilleur état d’esprit. «Pour le groupe actuel qui était très jeune en 2021, c’était leur première victoire à la Coupe Dunsmore et un premier gain à domicile en finale provinciale pour le programme, a-t-il souligné. Les joueurs étaient contents alors qu’ils sont plus affamés et davantage prêts à aller plus loin cette année. L’équipe est plus mature et nos attentes étaient très élevées dès le début de la saison.»

Champions de la Coupe Vanier en 2021 et demi-finaliste l’an dernier alors qu’ils avaient baissé pavillon à la Coupe Mitchell devant le Rouge et Or de l’Université Laval, les Mustangs sont l’une des deux seules formations toujours invaincues au pays.

Attaque au sol toujours aussi redoutable

Malgré les blessures à leurs deux meilleurs de ballon Keon Edwards et Keanu Yazbeck, un ancien porte-couleurs des Cougars du Collège Champlain, et la suspension au Québécois Edward Wanadi qui a raté toute la saison, les Mustangs ont conservé leur identité d’une équipe axée sur l’attaque terrestre. Dans une victoire de 29-14 à la Coupe Yates, samedi dernier, face aux Golden Hawks de Wilfrid Laurier, les Mauves ont amassé 274 verges au sol.

«On a lancé le ballon plus souvent cette année en raison des blessures sur la ligne offensive, mais le retour de notre bloqueur à gauche Erik Andersen (6 pi 6 po et 307 livres) nous a grandement aidés, a expliqué l’entraîneur-chef Greg Marshall. Nous avons perdu trois joueurs étoiles sur la ligne offensive au terme de la saison 2022 et la blessure à Andersen a eu un impact important. Les plus jeunes ont eu besoin de temps pour s’acclimater aux multiples fronts défensifs que nos adversaires nous présentaient.»

La recrue Ethan Dolby a amassé 120 verges en 19 courses alors que le Montréalais Troy Thompson en a récolté 107 en 17 portées. Natif de Chateauguay, Thompson est un ancien secondeur qui a opté pour les États-Unis après son parcours dans les rangs secondaires.

Une bébite fort différente

Les Carabins affronteront de loin l’attaque terrestre la plus redoutable de la saison. «Laval a une grosse ligne offensive et Concordia a bien couru contre nous, mais ils n’ont pas du tout le même style que Western, a souligné le pilote des Bleus. Il faudra choisir nos moments pour exercer de la pression et ceux pour ajouter des joueurs dans la boîte défensive. Il faudra varier nos stratégies.»

Très élogieux à l’endroit de Jonathan Sénécal, Marshall estime néanmoins que la défensive est à la base des succès des Carabins. «Bon passeur qui peut effectuer tous les types de passe tout en effectuant de bonnes lectures et doté d’une excellente vitesse, Sénécal possède une combinaison unique d’attributs, a louangé le vétéran pilote. Il possède les habiletés de Tre Ford (le quart-arrière des Elks d’Edmonton et ancien des Warriors de Waterloo). C’est l’un des meilleurs que j’ai affronté au cours de ma carrière.»

Si les Carabins n’ont jamais affronté les Mustangs, Iadeluca, lui, s’est frotté aux champions de l’Ontario en 2010 alors qu’il était coordonnateur offensif avec le Rouge et Or. Une victoire de 13-11 à la Coupe Uteck avait pavé la voie à un gain à la Coupe Vanier une semaine plus tard face aux Dinos de Calgary.