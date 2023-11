Faillites chez les jeunes: une autre façon d’avoir tout cru dans le bec

Quel inquiétant dossier que celui préparé par l’équipe du Bureau d’enquête sur le nombre grandissant de jeunes de moins de 35 ans qui déclarent faillite.

Ce qui me surprend surtout, c’est que quelqu’un en vienne à déclarer faillite pour aussi peu que 15 000$.

Non, c'est pas toujours la faute des autres

Je suis bien d’accord avec toutes les propositions d’une meilleure éducation financière dont on parle depuis le dévoilement de ce dossier, mais l’éducation qu’il manque, c’est celle à dire non.

Trois petites lettres toutes simples, mais ô combien difficiles à utiliser.

Non, je n’ai pas besoin du dernier iPhone.

Non, je n’ai pas besoin de votre gentille offre d’une troisième carte de crédit.

Non, je ne te crois pas quand tu me promets des rendements mirobolants.

Non, je n’ai pas les moyens d’aller dans un tout-inclus cet hiver.

Et NON, on ne déclare pas faillite pour 15 000$ de dettes.

La cigale a chanté tout l’été?

Faites comme la fourmi, maintenant, dansez!

La vie en jeu vidéo

Pour celles et ceux qui se sont enfoncés dans les dettes par amour, pour consommer des biens de luxe ou par naïveté, la faillite ne devrait même pas être une solution sans passer par un exercice de réalisme.

Combien de jeunes ont grandi en se faisant toujours dire oui? Pour cette génération du tout acquis, la sortie de secours arrive bien trop tôt et trop facilement.

La vie n’est pas un jeu vidéo. Vous ne pouvez pas recommencer le niveau chaque fois que votre personnage a un mauvais score. Il n’y a pas de combinaison haut haut droite droite gauche droite pour avoir des vies à l’infini.

Oui, la vie peut vous faire une jambette, mais quand c’est possible de se relever, on devrait vous aider, pas le faire à votre place.