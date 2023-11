Feux de forêt historiques: Québec octroie 16 M$ à la SOPFEU pour 2023-2024

Après les incendies historiques de l’été dernier, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) bénéficiera d’une enveloppe supplémentaire de 16 millions $ pour la prochaine année afin d’acquérir de nouveaux équipements et d’organiser davantage d’activité de prévention.

• À lire aussi: Combattre les feux de forêt historiques de l’été 2023 a coûté 200 millions $ aux Québécois

• À lire aussi: Bilan SOPFEU: des feux de forêts de plus grande ampleur sur la Côte-Nord

C’est ce qu’a annoncé mardi la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, accompagnée d’Eric Rousseau, directeur général de la SOPFEU.

La semaine dernière, le Journal rapportait que les feux de forêt qui ont fait rage au Québec lors de l’été 2023 auraient engendré des coûts près de sept fois plus élevés que la moyenne sur dix ans.

«Cette mesure est complémentaire des investissements supplémentaires prévus pour le reboisement à la suite des feux historiques de 2023, annoncés la semaine dernière. Avec les 16 M$ que nous annonçons aujourd'hui, nous nous donnons les moyens de s'adapter aux changements climatiques», a souligné la ministre Blanchette Vézina.

Ainsi, 13 millions $ seront octroyés pour l’achat de «de véhicules, des unités de logement mobiles, et du matériel de télécommunication supplémentaire», a précisé Québec par voie de communiqué. De plus, 3 millions $ ont été ajoutés à l’enveloppe afin d’augmenter le nombre d’activités de prévention et d’élargir la formation à l’échelle de la province.

«Grâce à cet engagement financier supplémentaire du gouvernement du Québec, la SOPFEU pourra bonifier de façon importante ses activités de prévention et de sensibilisation du public», a déclaré M. Rousseau par voie de communiqué.

«Cela lui permettra aussi d'accroître sa force d'intervention sur l'ensemble du territoire québécois, pour protéger tant les communautés et les infrastructures stratégiques que les forêts», a-t-il ajouté.