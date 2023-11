Gallagher fulmine contre les arbitres: «une décision terrible»

Brendan Gallagher n’avait pas un historique particulier avec Pierre Lambert, pas le héros dans la série « Lance et compte », mais bien l’arbitre avec le numéro 37.

« J’ai probablement un historique avec tous les arbitres de la LNH, un bon match ou un mauvais match, je ne suis pas le favori », a dit Gallagher.

Le petit numéro 11 n’a rien fait pour augmenter sa cote d’amour avec Lambert. En troisième période, il a écopé d’une punition pour avoir fait trébucher Elias Lindholm tout près du filet de Samuel Montembeault.

Lambert, qui se retrouvait au centre de la glace, a levé le bras vers le ciel pour décerner la punition.

Mécontent de cette décision, Gallagher a hurlé contre l’arbitre pour ensuite lancer la bouteille d’eau au banc des punitions. Il était rouge de colère. Une colère qui restait encore plus visible dans le vestiaire après la rencontre.

« C’est inacceptable, ça ne peut pas arriver, a murmuré l’ailier droit. L’arbitre est dans la zone neutre. C’est une décision terrible. Tu ne peux pas faire ce genre d’erreur. C’est aussi simple que ça. Son partenaire (Jake Brenk) était juste à côté du jeu et il n’a rien appelé. Il a sévi parce qu’il a vu les joueurs des Flames réagir sur le banc. Ça ne peut pas arriver à ce niveau et il le sait. Tu ne peux pas commettre une erreur semblable dans un moment aussi important de la rencontre. »

Il restait 3 min 12 s à jouer en troisième période quand Gallagher s’est retrouvé au cachot. Andrew Mangiapane a toutefois suivi au banc des punitions 81 secondes plus tard. Le CH a ainsi terminé ce match à six contre quatre, en retirant Montembeault, pour les dernières secondes de la rencontre.

De la frustration

Après la sirène finale, Gallagher a laissé sortir sa frustration contre le défenseur Nikita Zadorov. Même si le numéro 16 des Flames mesure 6 pi 6 po et 248 lb, le combatif ailier était prêt à se battre avec lui.

« Je m’en fiche de la différence de poids, a répliqué Gallagher. Ça peut arriver. Il m’a donné un coup et nous venions de perdre le match. Il y avait de la frustration. La grandeur ne me dérangeait pas. Je vis avec cette réalité depuis toujours (plus petit). »

Un changement de hockey

Josh Anderson a frappé la barre horizontale en deuxième période et il s’est fait voler un but par Jacob Markstrom à la toute fin de la troisième période. Alors qu’il ne restait que 68 secondes, Anderson a décoché un bon tir, mais Markstrom a sorti sa grosse mitaine pour le bloquer.

Photo AFP

« J’ai des chances, mais je devrais probablement changer une chose, a reconnu Anderson. Je changerai peut-être mon hockey. C’est une des périodes difficiles de ma carrière. Je veux rester positif, mais ça devient frustrant. »

« J’avais la chance de pousser ce match en prolongation, a-t-il poursuivi. Je dois trouver une façon de battre les gardiens. Je n’ai jamais eu ce problème dans ma carrière. »

Après 16 matchs cette saison, Anderson n’a toujours pas marqué. Il n’a que deux passes.