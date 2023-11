La superviseure musicale de la série «Stranger Things» offrira une conférence sur les dessous musicaux de la série ce mercredi à Montréal

Elle a catapulté une chanson de Kate Bush dans le top 10 du Billboard 37 ans après sa sortie, a fait découvrir Master of Puppets de Metallica à une nouvelle génération, et vient de recevoir sa cinquième nomination pour un prix Emmy; Nora Felder, la superviseure musicale de la populaire série Stranger Things, sera en conférence mercredi à Montréal.

Celle à qui l’on doit également les trouvailles musicales des séries Yellowjackets (saison 2), What We Do in the Shadows, Californication et Better Things se fait une joie de parler de son métier pour la première fois dans la métropole.

courtoisie, Aksinja Bellone

«Je n’ai pas connu le succès en une seule journée et je trouve important d’en parler. Je fais cela depuis longtemps et j’ai travaillé fort pour arriver là où je suis. J’ai d’ailleurs toujours su que je serais dans l’industrie de la musique», explique l’artiste deux fois nommée aux Grammy pour Stranger Things en entretien avec Le Journal.

«Je supervise tous les aspects de la musique. J’aime d’ailleurs rappeler aux gens que le côté sexy ne représente que 25% de mon travail», dit en riant l’artiste qui a fréquenté la même école secondaire que Dave Grohl du groupe Foo Fighters, adolescente, à Washington.

La parfaite chanson

Forte de son expérience avec les frères Duffer (Matt et Ross Duffer, les jumeaux derrière Stranger Things, qu’elle qualifie de génies créatifs), Nora Felder aborde des thèmes variés en conférence: le respect de la vision des créateurs, ce qu’elle recherche en musique, ce qui fait qu’une chanson arrive à compléter une histoire, sa méthode de travail de lire les scénarios pour cibler le tempérament des personnages, les négociations et l’achat des droits des titres choisis, etc.

«Il est important que les personnages vivent dans ma tête quand je cherche la musique. Si ce sont les producteurs exécutifs qui décident à la fin, mon rôle est de leur transmettre mes idées pour qu’ils prennent la meilleure décision», explique celle qui avait déniché Running Up That Hill (A deal with God), la pièce de Kate Bush qui tient une fonction capitale dans la saison 4 de Stranger Things.

«Les frères Duffer m’ont dit qu’ils cherchaient une chanson qui marchait avec le personnage de Max, qui avait une belle montée et qui était une chanson porteuse d’espoir. On avait aussi une année à respecter: 1986. Je leur ai soumis plusieurs idées, en leur précisant que Kate Bush était la meilleure, car elle cochait toutes les cases», raconte la passionnée de musique qui attend la reprise du tournage de l’ultime saison de Stranger Things, maintenant que la grève des scénaristes est résolue.

Nora Felder croit au pouvoir de la nostalgie en musique chez les téléspectateurs plus âgés qui, combiné à l’attrait de la nouveauté chez les plus jeunes, forme un lien entre les générations. C’est spécialement le cas avec la musique de Stranger Things. L’affection des gens pour les personnages mis en scène (dans ces deux cas-ci Max et Eddie, avec qui les admirateurs ont grandi) joue également un rôle important.

Baptisée L’effet Stranger Things, la rencontre que propose Nora Felder mercredi à 13h au cinéma Cinéplex du Quartier latin est présentée au grand public et aux professionnels de la musique et de la télévision dans le cadre des conférences M pour Montréal (10$).

courtoisie Aksinja Bellone