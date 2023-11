Les municipalités doivent limiter l’augmentation des taxes, réclament des PME

Plus de trois propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) québécoises sur quatre espèrent que les municipalités vont limiter la hausse des taxes foncières des entreprises après avoir eu de la difficulté à rembourser leurs dettes de la pandémie.

C’est ce qu’a indiqué un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) publié mardi.

Environ 53 % des sondés veulent aussi que la hausse des coûts et des frais de services publics soit limitée, tout comme ceux concernant l’eau, les égouts, les licences et les permis d’entreprise.

«Ça ne va pas bien pour les PME. Ce n’est pas étonnant quand on s’intéresse un minimum à leur situation, on se rend vite compte que plusieurs traînent encore des dettes pandémiques, que leurs coûts explosent de partout, que la pénurie de main-d’œuvre les freine et les empêche de croître ou même d’opérer normalement», a déclaré François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Accélérer le traitement des demandes de permis (37 %), augmenter les investissements dans les infrastructures essentielles comme les routes, les ponts, les systèmes d’aqueducs et d’égouts (33 %) font également partie des demandes des PME.

Près de 27 % des dirigeants de PME souhaitent par ailleurs faire partie des consultations concernant les conversions de rues en zone piétonne.

«Les municipalités ont un rôle à jouer et doivent répondre à leurs petites entreprises par une gestion rigoureuse des finances publiques et en limitant au maximum toute augmentation des taxes», a insisté M. Vincent.

Le sondage a été mené auprès de 478 propriétaires de PME québécoises jusqu’au 8 novembre 2023.