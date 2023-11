Photo fournie par la ville

Dans le contexte de son 350e anniversaire, qui tire à sa fin, la Ville de L’Ancienne-Lorette se tourne vers l’avenir en lançant un tout nouveau projet de soulignement des naissances, Les Petits Lorettains : chaque nouveau-né de L’Ancienne-Lorette né depuis le 1er janvier 2023 recevra un sac-cadeau combinant utilité, douceur et réconfort. Dès maintenant, les parents de bébés lorettains nés en 2023 peuvent se procurer gratuitement leur sac-cadeau en remplissant le formulaire d’inscription sur le site de la Ville : https://lancienne-lorette.org/services/citoyens/services-aux-familles. Attendez un courriel de confirmation vous avisant de venir récupérer votre sac à la bibliothèque Marie-Victorin, sur les heures d’ouverture. Sur la photo, le maire de L’Ancienne-Lorette, Gaétan Pageau, lors du lancement ; il est entouré des partenaires du projet et de quelques Petits Lorettains actuels et à venir.

Un dur combat

Photo fournie par la famille

Valérie Garneau (photo), directrice des finances du Groupe Garneau, thanatologue et femme d’affaires très impliquée dans la communauté lévisienne, est décédée le 5 novembre, à l’âge de 49 ans, après un dur combat (5 ans) contre l’atrophie multisystémique (AMS), maladie neurodégénérative sporadique débutant à l’âge adulte. En 2021, Valérie avait d’ailleurs créé le « Fonds philanthropique Valérie Garneau – Unis pour l’AMS », qui a pour objectif de soutenir la cause. Pour ma part, je l’avais croisée la dernière fois au Centre des congrès de Lévis, lors de la soirée au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Sa famille recevra vos condoléances aujourd’hui, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, et demain à compter de 11 h, au Complexe Claude Marcoux, du 1845, boulevard Guillaume-Couture, à Lévis. La cérémonie religieuse sera célébrée, demain (15 novembre) à 15 h, à l’église de Saint-Romuald. Mes condoléances à toute la famille, aux amis et aux proches.

Quatre Diamants pour le Capitole

Photo fournie par Les Festifs

Le Capitole Hôtel peut désormais arborer ses Quatre Diamants CAA-AAA, qui lui permettent d’être classé parmi les meilleurs établissements hôteliers d’Amérique du Nord. La liste sélecte, dont la réputation n’est plus à faire, regroupe les hôtels recommandés Quatre et Cinq Diamants, et elle est publiée chaque année par les associations canadienne (CAA) et américaine (AAA). Le Capitole Hôtel devient ainsi officiellement un joueur majeur de la capitale nationale, étant dorénavant classé au même rang que Fairmont Le Château Frontenac et l’Auberge Saint-Antoine. Sur la photo, l’équipe du Capitole Hôtel, prestigieux prix des Quatre Diamants.

Au Coeur de Marie

Photo fournie par le Club Rotary Lévis-Ouest

Les membres du Club Rotary de Lévis-Ouest se sont rassemblés récemment, avec plusieurs invités, afin de remettre officiellement les équipements audiovisuels pour leur salle d’activité rénovée pour les aînés : la salle Rotary Marc Bergeron, de la résidence Demeure Au Cœur de Marie du boulevard du Centre-Hospitalier de Charny, résidence de 104 chambres qui a vu le jour en 1999 et qui offre des services à un coût abordable à une clientèle autonome et semi-autonome. L’achat de ces équipements, au coût de 2500 $, défrayé à parts égales grâce au club Rotary de Lévis-Ouest et à la subvention de district de la Fondation Rotary International, permettra aux aînés de profiter d’une écoute musicale et d’une écoute télévisuelle de grande qualité. Sur la photo, de gauche à droite : Daniel Raymond, président du club Rotary Lévis-Ouest ; Suzanne Brochu et Nancy Racine, respectivement présidente et directrice générale de la résidence Demeure Au Cœur de Marie.

Anniversaires

Photo fournie par René Baillargeon / Agence QMI

Jacques (Coco) Fortin (photo à l’époque de CJRP 1060), ex-animateur de radio de Québec, 71 ans... Dominique Turgeon, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Les Moulins de Lafayette Lebourgneuf... Jules Villeneuve, fils du pilote automobile Jacques Villeneuve et Johanna Martinez, 17 ans... Taylor Hall, 1er choix des Oilers d’Edmonton en 2010, attaquant maintenant avec les Blackhawks de Chicago (LNH), 32 ans... Gérald Fillion, journaliste spécialisé en économie (RDI) à la télé et à la radio de Radio-Canada, 49 ans... Serge Postigo, comédien, acteur, chanteur et animateur, 55 ans... Charles III, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que de quatorze autres États souverains, appelés « royaumes du Commonwealth », et de leurs territoires et dépendances et fils aîné de feu Elizabeth II, 75 ans.

Disparus

Photo d’archives, Karl Tremblay

Le 14 novembre 2020 : Max Gros-Louis (photo), 89 ans, grand chef de la Nation huronne-wendat durant 33 ans... 2021 : Pierre Reid, 73 ans, député libéral de la circonscription d’Orford à l’Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2018... 2018 : Aldée Cabana, 83 ans, chercheur, professeur, doyen et 6e recteur de l’Université de Sherbrooke, de 1985 à 1993... 2017 : Jack Blessing, 66 ans, acteur américain de cinéma et de télévision (Clair de lune)... 2016 : David Mancuso, 72 ans, disc-jockey américain et pionnier du monde des DJ’s... 2015 : Jean-Yves Labonté, 77 ans, le parrain du vélo à Québec... 2014 : Jane Byrne, 81 ans, qui fut la première femme élue maire de Chicago (1979-1983)... 2007 : Jean-Marc De Mondehare, 62 ans, ex-Banque Royale (RBC) à Québec... 2002 : André Cailloux, 82 ans, grand-père Cailloux à la télévision... 2002 : Charles Dupuis, pionnier belge de la bande dessinée francophone, éditeur de Spirou... 1947 : Joseph Allard, 74 ans, violoneux, considéré comme le plus important du début du 20e siècle.