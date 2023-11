Lettres menaçantes envoyées à Laval : la poudre blanche était inoffensive

Des enveloppes au ton menaçant et contenant une substance blanche envoyées au domicile de Lavallois se sont finalement avérées inoffensives.

Lundi, le service de police de Laval avait alerté ses concitoyens après qu’une dizaine de ménages eurent reçu une enveloppe contenant une poudre blanche et une lettre menaçante.

«Le retour des analyses faites sur cette substance a révélé qu’il s’agissait d’un produit non toxique, non létal et qui ne représentait aucun danger pour la santé», a cependant tempéré la police mardi.

Aucun nouveau cas d’enveloppe suspecte n’a non plus été signalé au corps policier. Celui-ci enjoint néanmoins les citoyens qui reçoivent du courrier suspect à contacter le 911.

Les lettres reçues par les citoyens tenaient des propos d’extorsion, a-t-on expliqué tout en limitant les détails afin de ne pas nuire à l’enquête.

«Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de concentration particulière. Il n'y a pas de communauté ou de groupe visé: c'est à grandeur du territoire lavallois», avait précisé Geneviève Major, lieutenante aux affaires publiques du SPL, au Journal de Montréal.