Négos avec Montembeault: Hughes demeure prudent

Questionné sur les négociations avec Samuel Montembeault, le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, n’a pas voulu donner de faux espoirs aux partisans, mardi.

Rencontré par les médias en marge de la rencontre des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey, à Toronto, Hughes a expliqué pourquoi il ne voulait pas trop s’avancer sur les rumeurs selon lesquelles le CH tente activement de prolonger le contrat du gardien québécois.

«Dans ma carrière d’agent, j’ai souvent cru que les négociations allaient bien et, tout à coup, ça changeait complètement, a-t-il fait valoir. Je ne veux pas créer des attentes pour les partisans.»

Le dossier des trois gardiens de but est également revenu sur le tapis. Jake Allen, Cayden Primeau et Montembeault se partagent la charge de travail depuis le début de saison.

«Ce n’est pas une urgence, a indiqué Hughes. Nos gardiens sont parmi les meilleurs de la Ligue jusqu’ici cette saison. If it’s not broken, don’t fix it (si ce n’est pas brisé, pas besoin de le réparer). On ne dit pas qu’on prévoit avoir trois gardiens [éternellement]. Mais il y a des choses que l’on doit évaluer et mettre en place. Tant que ce ne sera pas fait, il n’y aura pas d’échange.»

Quelles sont ces choses à «évaluer» et «mettre en place»? Le mystère est entier. L’avenir de Montembeault à Montréal fait sans doute partie de la réflexion.

Voyez le point de presse du DG dans la vidéo ci-dessus.