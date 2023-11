«Nous n’avons plus 25 ans» - Kristopher Letang

Formant l’équipe la plus vieille de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Penguins de Pittsburgh ont adopté une nouvelle approche au cours des dernières parties afin de diminuer les chances de marquer contre eux, quitte à sacrifier un peu d’offensive.

Si la stratégie n’a pas été suivie à la lettre contre les Kings de Los Angeles, jeudi, les deux équipes s’échangeant les opportunités de compter, ils ont tout de même blanchi leurs adversaires deux fois dans leurs trois dernières sorties.

«Nous n’avons plus 25 ans, a lancé le Québécois Kristopher Letang au site Pittsburgh Hockey Now. Parfois, on réalise que quand une équipe veut marquer contre toi et qu’elle se dirige beaucoup vers l’avant, bien jouer défensivement peut en fait créer davantage d’occasions de qualité pour vous en offensive.»

En plus d’avoir raté les séries la saison dernière, un très mauvais début de saison a fait réaliser au club et à l’arrière de 36 ans l’importance d’adopter un style de jeu moins risqué. Avec une moyenne d’âge de 30 ans, la plus élevée de la LNH d’après le site eliteprospects.com, voilà une raison supplémentaire de miser sur la prudence.

«Même si nous avons une tonne d’habiletés et que nous pouvons créer beaucoup d’attaque sans qu’il ne se passe rien sur la patinoire, le fait de forcer l’autre équipe à commettre des erreurs nous donnera de meilleures chances», a ajouté Letang.

Celui qui a grandi à Sainte-Julie a récolté un but et sept points en 13 rencontres depuis le début de la campagne.

Les Penguins voguent sur une séquence de quatre victoires lors de laquelle ils ont trouvé le fond du filet à 20 reprises et n'ont cédé que cinq fois.

Pas uniquement défensif

Un meilleur jeu défensif ne veut cependant pas dire que l’équipe attendra l'adversaire dans sa zone, ce qui serait un mauvais signe, selon l’attaquant vedette Sidney Crosby.

Le capitaine parle plutôt d’une plus grande responsabilité dans le jeu des «Pens».

«Nous ne voulons pas sacrifier la défense pour tenter un jeu qui n’est pas là, a précisé le joueur de centre. Notre habileté à mettre de la pression sur la rondelle nous permet de créer de l’attaque. Nous continuerons donc de faire cela, sans essayer de forcer le jeu inutilement.»

Pittsburgh sera en visite au Nationwide Arena pour y affronter les Blue Jackets de Columbus, mardi soir.

