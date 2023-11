Près de 6500 déplacements en voiture évités grâce aux trottinettes électriques

La saison de trottinettes électriques à Laval et au parc Jean-Drapeau à Montréal aurait finalement permis d’éviter près de 6500 déplacements en voiture dans la région, a estimé le fournisseur Bird Canada.

Sur une période de quatre mois, plus de 14 500 déplacements en trottinettes à Laval et au parc Jean-Drapeau ont été réalisés.

En général, les utilisateurs se sont servis de cet engin de mobilité pour des trajets d’une distance moyenne de 3,43 km au parc et de 4,76 km à Laval, le plus souvent en commençant ou en terminant à proximité d’un autre mode de transport, comme un métro ou un autobus.

«Principalement à Laval, ces données indiquent que les usagers utilisent les trottinettes électriques comme option de mobilité pour le premier ou le dernier kilomètre pour compléter leurs déplacements quotidiens», a expliqué l’entreprise par voie de communiqué, mardi.

«Nous nous réjouissons des résultats de cette première saison à Laval et au parc Jean-Drapeau. Nous sommes impatients de collaborer avec la Ville de Laval et la Société du parc Jean-Drapeau afin d'améliorer les programmes en vue d'un possible renouvellement du service en 2024», a indiqué Stewart Lyons, président et directeur général de Bird Canada.