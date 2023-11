Quatre incendies criminels chez un couple d’entrepreneurs depuis le printemps

Un couple d’entrepreneurs montréalais a été visé pour la quatrième fois depuis le printemps par un incendie criminel, dont deux fois cette semaine, à Ville Mont-Royal.

Il était environ 2 h du matin, mardi, lorsque les caméras de surveillance d’Orit Toledano et David Sellam ont indiqué la présence d’intrus à l’extérieur. Le couple s’est alors empressé d’ouvrir les portes de garage pour signaler leur présence et d’appeler le 911.

Malgré leur intervention rapide, à l’arrivée des policiers, les suspects avaient déjà pris la fuite. Des images de caméras de surveillance saisies par les enquêteurs montrent les suspects, bidons d’essence et objets incendiaires dans les mains, en train de tenter d’incendier un véhicule.

La quatrième fois

Le couple, qui détient Media Graph, une entreprise spécialisée dans l’impression établie dans Saint-Laurent, devait être particulièrement sur ses gardes, puisqu’ils ont été victimes de trois incendies criminels depuis le mois de mai à leur résidence.

Dimanche soir, des cocktails Molotov ont été lancés sur leurs voitures, causant ainsi des dommages mineurs.

À la fin juin, des méfaits et des incendies mineurs avaient été rapportés sur les véhicules du couple.

Chaque fois, les voitures étaient stationnées dans l’entrée privée de leur résidence.

Puis, le 20 mai, leur commerce d’impression avait été la proie des flammes au petit matin. Une fenêtre avait été fracassée et un cocktail Molotov y avait été lancé. Celui-ci avait causé des dommages mineurs et personne n’avait été blessé.

«À ce point-ci, ça semble plus être des tentatives d’intimidation», dit une source policière bien au fait du dossier.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant dans les quatre dossiers. Le couple visé n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue, mardi.

Poursuite de 2M$

En plus des crimes qui semblent se multiplier contre eux, Orit Toledano et son mari David Sellam sont au cœur d’une véritable bataille juridique avec les frères de celle-ci depuis trois ans.

L’entreprise du couple a déposé une poursuite civile de plus de deux millions $ contre Eyal et Pinchas Toledano en septembre 2020. Selon la demande introductive d’instance consultée par Le Journal, Mme Toledano a offert un emploi au département des ventes à son frère en 2007 malgré le fait qu’il possédait un casier judiciaire.

En effet, Eyal Toledano a été arrêté en 2006 dans la vaste opération policière Piranha, qui visait à démanteler un réseau de trafiquants associé aux Hells Angels et à la mafia italienne. Toledano, alors propriétaire du grossiste en voyages Néo-Tours, avait admis sa culpabilité à des accusations de complot, de trafic de drogue et de gangstérisme. Il avait écopé de 40 mois de prison.

Son frère Pincas s’est pour sa part fait offrir un emploi par sa sœur en 2011, après avoir subi une faillite personnelle, indique la poursuite civile.

Selon ce qu’allègue le couple, les frères Toledano auraient comploté afin de lancer une autre entreprise d’impression et auraient par le fait même sollicité des clients de Media Graph après leur démission. Leurs actions auraient causé des pertes de quelques millions de dollars à l’entreprise, notamment après avoir perdu les contrats d’importantes compagnies comme Swarozsky et Charlotte Tilbury.

Le dossier est toujours en cours et aucun jugement n’a été rendu pour le moment.

Par ailleurs, Mme Toledano aurait récemment déposé une plainte au criminel contre l'un de ses frères pour fraude et vol de données. Aucune arrestation n'a été faite jusqu'à présent.

