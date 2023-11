Qui profite des baisses d'impôt de Legault?

Les contribuables québécois vont se partager en 2023 une spectaculaire réduction d’impôt provincial de l’ordre de 3,9 milliards de dollars, et ce, grâce à une baisse de 1 point de pourcentage des deux premiers paliers d’imposition et de la juteuse indexation du régime d’imposition.

C’est lorsque vous effectuerez votre déclaration d’impôt du Québec de 2023 que vous pourrez apprécier à sa «juste valeur» cette baisse d’impôt.

Offerte par le gouvernement de François Legault à la suite de sa promesse électorale des dernières élections, la baisse d’impôt en question se décortique comme suit. Le taux marginal passe de 15 à 14% pour le 1er palier allant jusqu’à 49 275$ et de 20 à 19 % pour le 2e palier allant de 49 275 $ à 98 540$.

À cette diminution de 1% de chacun des deux premiers paliers d’imposition s’ajoute l’indexation de 6,44% du régime d’imposition provincial pour l’année 2023.

UNE MESURE RÉGRESSIVE

Quand on parle de «grosse» baisse d’impôt, c’est vrai... mais pas pour tout le monde.

Pourquoi? Parce qu’au plan fiscal, il n’y a rien de plus «régressif» qu’une baisse d’impôt et l’indexation des tables d’impôt.

J’en ai pour preuve la diminution d’impôt provincial dont les contribuables vont bénéficier en 2023 par rapport à 2022, selon différents niveaux de revenu imposable d’une personne seule. Le montant des baisses tient compte du crédit personnel de base et de l’indexation du régime d’imposition de 6,44% en 2023. De plus, notez que mes calculs de réduction sont basés sur les Tables d’impôt des particuliers de 2022 et 2023 déterminées par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.

LES BAISSES CONCRÈTES

D’entrée de jeu, il faut savoir qu’en dessous de 17 000$ de revenu imposable, il n’y a aucune réduction d’impôt puisqu’il n’y avait pas d’impôt à payer en 2022. Maintenant, voici les baisses d’impôt par tranche de revenu imposable:

18 000 $ de revenu: -165 $

25 000 $ de revenu: -235 $

30 000 $ de revenu: -285 $

40 000 $ de revenu: -385 $

50 000 $ de revenu: -633 $

60 000 $ de revenu: -733 $

75 000 $ de revenu: -883 $

90 000 $ de revenu: -1033 $

100 000 $ de revenu: -1357 $

120 000 $ de revenu: -1484 $

Rendu à 120 000$ de revenu imposable, le montant de la réduction d’impôt par rapport à l’année d’imposition 2022 plafonne à 1484$, et ce, peu importe si vous gagnez 400 000$ ou 1 million $ et plus.

Comme vous avez pu le constater, l’écart de réduction d’impôt provincial favorise nettement les gens à revenu élevé. C’est évidemment «normal» puisqu’ils paient une facture d’impôt nettement plus élevée que les moins nantis.

Donc, quand le gouvernement Legault baisse l’impôt, cela favorise automatiquement les contribuables qui en paient plus.

Voilà pourquoi bien des groupes trouvent inéquitable de baisser les impôts. Ils préféreraient que le gouvernement utilise cet argent à d’autres fins, comme aider davantage les ménages les moins nantis, les groupes communautaires, les proches aidants... ou tout simplement investir davantage dans les services de santé et d’éducation.