Retour aux sources pour l’acteur de «The Office» Steve Carell

Steve Carell, qui a joué le rôle de Michael Scott dans la série «The Office», a décidé de relever un nouveau défi qui le ramènera aux sources de son parcours en tant qu’acteur.

Si M. Carell, 61 ans, est surtout connu pour son travail dans des séries télévisées telles que «The Morning Show» et des films comme «Beautiful Boy» et «Evan Almighty», il a passé ses années de formation en tant qu'acteur sur scène au sein de la troupe comique Second City de Chicago.

Le Lincoln Center Theater a annoncé mardi que M. Carell fera ses débuts à Broadway au printemps dans la pièce «Oncle Vanya».

Si ce rôle à Broadway constitue ainsi une première pour M. Carell, il lui permettra aussi de renouer avec le théâtre, dont il n’a plus foulé les planches depuis 1995, après avoir joué dans la pièce «Sin».

Dans le drame d'Anton Tchekhov, qui sera joué au Vivian Beaumont Theater, l'acteur jouera le rôle-titre aux côtés d'Alison Pill, d’Alfred Molina, de William Jackson Harper, de Jayne Houdyshell et d’Anika Noni Rose.

«Oncle Vanya», dans une nouvelle traduction de la dramaturge Heidi Schreck («What The Constitution Means To Me»), sera mis en scène par Lila Neugebauer.

Les représentations au Vivian Beaumont Theater débuteront le 2 avril 2024 et la première aura lieu le 24 avril.