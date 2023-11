Rire pour mourir avec Québec solidaire!

Vous êtes au courant des chicanes internes qui déchirent Québec solidaire?

C’est le meilleur show de l’année.

Si le Théâtre des Variétés était encore ouvert, on présenterait ça en première partie de Faut placer pépère!

LA MÉTHODE NOLIN

D’abord, il y a Catherine Dorion qui joue à la victime dans son livre.

«Bouh hou hou, les médias ont été méchants avec moi! Bouh hou hou, même Marie-Louise Arsenault, la papesse des wokes, m’a critiquée!»

Bref, vous connaissez la méthode mise au point par Safia Nolin.

1) Tu poses un geste provocant pour faire parler de toi.

2) Ton geste provocant... provoque des réactions fortes (en plein ce que tu recherchais).

3) Tu te roules en boule et tu brailles en te plaignant que certaines personnes n’ont pas aimé ta provocation.

Alors que par nature, une provocation... provoque, donc divise!

Bref, dans son livre, Catherine Dorion accuse les médias d’avoir réagi aux provocations qu’elle avait créées justement dans le but que les médias parlent d’elle!

(Comme si je me faisais tatouer la face au complet et que je me plaignais que les gens me dévisagent...)

Ça, c’est le premier acte.

QS, UN PARTI PATRIARCAL!

Le second acte de cette comédie désopilante est que l’ex-responsable des communications de la campagne de Catherine Dorion, Philippe Boulianne, dit que madame Dorion a fait plus de mal que de bien à QS parce que le parti passait son temps à réparer les pots qu’elle avait cassés pour faire parler d’elle, et parce qu’elle ne travaillait pas fort.

Préférant porter un coton ouaté à l’Assemblée nationale plutôt que fouiller ses dossiers et se pointer au bureau.

Bref, Catherine Dorion ne servait pas QS, elle se servait de QS.

Et maintenant, nous avons le troisième acte de cette farce!

Simon-Pierre Beaudet, un proche de Catherine Dorion, a répliqué à Philippe Boulianne en disant que si monsieur Boulianne a critiqué l’ex-députée de QS, c’est parce qu’il est... un homme!!!!

Et qu’il n’aurait pas aimé que Catherine Dorion critique Gabriel Nadeau-Dubois dans son livre!

«On a ici un gars qui prend la défense d’un autre gars, écrit Simon-Pierre Beaudet. Gars qui a soutenu de multiples candidatures de gars. Qui sont devenus ses collègues dans son caucus formé aux deux tiers de gars. Il y a un malaise à QS et c’est le patriarcat.»

Oui, oui, GND serait un méchant défenseur du patriarcat!

Hâte de voir le quatrième acte de cette comédie.

Qui sait? C’est peut-être un militant racisé qui va critiquer Dorion, Boulianne et Beaudet parce qu’ils sont blancs!

Ça serait la cerise sur le sundae!

Sans oublier que GND est hétéro!

Et qu’il a mis un enfant au monde alors que QS devrait préconiser non pas la croissance, mais la décroissance!

Capitaliste! Raciste! Homophobe!

Imaginez: on a un hétéro à la tête de QS et un gai à la tête du Parti conservateur du Québec!

C’est le monde à l’envers!

COHÉSION IMPOSSIBLE

Morale de l’histoire: pas facile d’éviter la division dans un parti de gauche, quand on sait que c’est dans la nature même de la gauche de diviser le monde en sous-catégories!