Surplus dans les coffres de la SAAQ: le prix du permis de conduire encore réduit

Bonne nouvelle pour les automobilistes: pour une troisième année consécutive, les Québécois auront droit à un rabais sur le prix de leur permis de conduire.

«Ces différentes annonces sont assurément positives pour l'ensemble des clients de la Société de l'assurance automobile du Québec», estime le président-directeur général de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Ainsi, il faudra débourser 25,50$ en 2024 pour conserver le droit de conduire. Il s’agit là d’un rabais de 101,55$ pour les titulaires de la classe 5 et de 186,50$ pour ceux qui ont les classes 5 et 6 sur leur permis.

«Je suis heureuse d'annoncer de bonnes nouvelles pour les clients de la SAAQ. Ces annonces vont non seulement améliorer les services et les rendre plus accessibles, mais permettront aussi à une grande majorité des titulaires de permis de conduire d'économiser», a déclaré la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, par voie de communiqué.

Cette économie est due au fait que «la SAAQ dispose d'un excédent de capital dans le Fonds d'assurance automobile». Les automobilistes auront «congé de paiement de la contribution d'assurance du permis de conduire», comme ce fut le cas lors des deux dernières années.

«Avec les années atypiques vécues pendant la pandémie, les déplacements, les collisions et les indemnisations ont diminué, créant ainsi un surplus dans le régime. Nous avons donc fait le choix de redonner ce surplus aux clients et clientes, sous la forme d'un congé de paiement de la contribution d'assurance sur le permis de conduire», a souligné le président du conseil d’administration de la SAAQ, Konrad Sioui.