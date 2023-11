EN VIDÉO | Un bon Samaritain sauve un homme en arrêt cardiaque dans la rue à Québec

Un homme de Québec, qui faisait une crise cardiaque en pleine rue, a eu la vie grâce aux bons réflexes d’un résident du secteur.

Éric Poulin était en train de se préparer quand il a constaté que quelqu’un venait de tomber près de son logement.

«Je suis dans la fenêtre de ma salle de bain, je m’apprête à partir travailler et j’entends un bang, puis quelqu’un qui gémit (...) C’était vraiment le gémissement de quelqu’un qui ne va pas bien», a-t-il raconté à TVA Nouvelles.

«Je suis descendu à la course, je suis arrivé ici, je l’ai pogné tout de suite, je l’ai tourné. J’ai vu que quand je l’ai tourné, il avait comme perdu le souffle, il n’y avait plus rien.J’ai déchiré son linge parce qu’il était tout boutonné. J’ai tout déchiré et j’ai commencé les manœuvres.»

L’homme, qui est préposé aux bénéficiaires, dit qu’il n’a jamais hésité avant de commencer la réanimation cardiaque.

«Ça a été tout de suite. Il fallait que je fasse la réanimation cardiaque (...) Il a fait comme un petit regain et il est comme reparti. Je lui ai dit "lâche pas, lâche pas, ça s’en vient". Ça n’a pas pris de temps que les ambulanciers sont arrivés et ont pris la relève», a-t-il décrit.

Les ambulanciers ont d’ailleurs souligné l’importance d’intervenir rapidement dans ce genre de situation.

«Aussitôt que les gens font des manœuvres de réanimation et qu’ils gardent une circulation sanguine efficace, ça garde l’oxygène au niveau du cerveau. Quand nous on arrive, qu’on donne un choc et que le cœur repart, les lésions à l’intérieur du corps sont minimisées», a précisé l’ambulancier Alexandre Cloutier.

«Je suis vraiment content qu’il s’en soit sorti», a conclu Éric Poulin qui invite la population à suivre un cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR).