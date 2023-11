Une ex-attachée politique coupable de fraude et parjure

L’ex-attachée politique du député déchu Claude Surprenant, Julie Nadeau, a reconnu sa culpabilité pour fraude, usage de faux et parjure à la suite d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption.

Elle écope d'une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis, une ordonnance de probation de 3 ans et une amende de 2400 $.

Alors qu’elle s’occupait de la comptabilité du bureau de circonscription de l’ancien député caquiste Claude Surprenant entre août 2014 et décembre 2015, Mme Nadeau « a détourné des sommes totalisant plus de 8000 $ du compte de banque du bureau du député vers son compte personnel, commettant ainsi une fraude», a rappelé l’UPAC dans un communiqué de presse, mardi matin.

L’enquête a également démontré que Mme Nadeau avait falsifié des documents médicaux afin de bénéficier d’un arrêt de travail prolongé, entre février et décembre 2016, avant d’être finalement congédiée par le député Suprenant, sur recommandation de la direction de l’Assemblée nationale.

Estimant avoir été renvoyée sans cause juste et suffisante, Mme Nadeau avait ensuite entamé des procédures devant le Tribunal administratif du travail.

Pendant le procès qui s’est échelonné de 2018 à 2021, elle s’est parjurée à plusieurs reprises lors de ses témoignages sous serment. Mme Nadeau a soutenu être titulaire d’un baccalauréat en droit, puis d’un baccalauréat multidisciplinaire et d’un certificat en droit, alors qu’elle ne détient aucun diplôme universitaire.

En février dernier, le Tribunal a établi que Claude Surprenant avait raison d’avoir congédié Julie Nadeau.

Dans un livre publié plus tôt ce mois-ci, l’ex-député Claude Surprenant raconte son parcours du combattant pour rétablir sa réputation qui a été entachée par les allégations mensongères de Mme Nadeau. Élu en 2014 dans la circonscription de Groulx dans les Laurentides, M. Surprenant a siégé comme député de la CAQ jusqu'en janvier 2017, quand il a été chassé du caucus en raison des irrégularités dans les dépenses de son bureau de comté. Quelques mois plus tard, il est devenu le permier élu à être réprimandé par le commissaire à l'éthique, pour le même motif.

