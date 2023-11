Une subvention de 5 à 7 millions $ pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec

Les Kings de Los Angeles ont confirmé la nouvelle du Journal et tiendront la fin de leur camp d’entraînement au Centre Vidéotron en octobre 2024. C’est le gouvernement du Québec qui a joué le rôle d’initiateur en octroyant une subvention qu’elle évalue présentement entre 5 et 7 millions pour faciliter la venue de l’équipe à Québec.

Les Kings seront présents du 2 au 6 octobre, avec des matchs préparatoires le 3 contre les Bruins de Boston et le 5 face aux Panthers de la Floride.

Les détails ont été dévoilés au Centre Vidéotron en présence du président des Kings, Luc Robitaille, du ministre des Finances (et par la bande ministre des Nordiques) Eric Girard, du ministre responsable de la Capitale-Nationale Jonatan Julien, ainsi que du chef de l’exploitation du groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay.

«On avait la chance de venir ici et on va probablement commencer notre saison quelques jours plus tard dans l’Est. C’est une occasion pour nos joueurs de venir finir le camp d’entraînement ici, dans une ville de hockey et de voir cette ambiance. C’est ce qui a motivé notre décision», a mentionné Robitaille.

Une subvention attaquée

Photo Stevens LeBlanc

Le ministre Girard s’est rapidement retrouvé sous les feux de la rampe en révélant que son gouvernement y allait d’une subvention évaluée à 5 millions «pour faciliter l’événement» et qui contractuellement, pourrait grimper maximalement à 7 millions.

«On fait déplacer trois équipes de la Ligue nationale. Il y aura toutes sortes d’activités autour de ça», a d’abord indiqué le ministre en point de presse, avant de pousser la réflexion plus loin après coup.

«J’ai eu le bénéfice de voir l’ensemble des subventions que le gouvernement accorde pour des événements sportifs et culturels, et je vous confirme qu’on est dans le bon ordre de grandeur», a assuré M. Girard en citant d’autres événements subventionnés comme la Coupe Memorial, la Coupe des Présidents (PGA) et la Formule 1 à Montréal.

À ses yeux, le Centre Vidéotron est une «infrastructure exceptionnelle» qu’il faut mettre en valeur avec la présentation d’autres grands événements sportifs.

«Oui, un jour, on aimerait avoir le retour d’une équipe la LNH, mais d’ici là, on aimerait avoir d’autres événements d’envergure comme les championnats du monde de hockey junior, le championnat du monde de hockey féminin, le championnat du monde de hockey senior, des parties de saison régulière de la LNH, d’autres camps d’entraînement», a énuméré le ministre.

Pas de message

Pour Martin Tremblay, la venue des Kings avec deux matchs préparatoires ne constitue pas un message à envoyer à la LNH dans le but de militer une autre fois pour le retour des Nordiques à Québec.

«Les gens de Québec n’ont plus de tests à passer. Pour moi, c’est derrière nous», a-t-il tranché. On connaît la passion des gens de Québec pour le hockey et il n’y a plus aucune démonstration à faire. Cela dit, ce sera une fête pour le hockey et oui, d’avoir le Centre Vidéotron plein à craquer pour deux matchs, ça envoie un bon message.»

Photo Stevens LeBlanc

Reste à voir à quel point les amateurs répondront présents pour les matchs dont la fourchette de prix variera entre 55 et 170 $. Plus de 40% des billets mis en vente dès vendredi (10 h) seront disponibles pour 85 $ ou moins.

Les derniers matchs préparatoires de la LNH présentés au Centre Vidéotron en 2017 et 2018 suivaient la décision de la ligue de ne pas octroyer de club d’expansion à Québec. Des foules d’un peu plus de 9000 et 11 000 spectateurs avaient été plutôt décevantes.

«Il y avait un contexte à l’époque où on était plus près d’une certaine déception. Les choses ont évolué et les gens s’ennuient de voir du hockey de la LNH. Ce seront des équipes complètes qui viennent chez nous. Les gens ont eu le temps de s’ennuyer du hockey professionnel», a fait valoir M. Tremblay.