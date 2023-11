Mon étoile de la semaine, non du mois, non de l’année, va à Manuel Tadros.

Le comédien, animateur, père de Xavier Dolan et père de la toune C’est Zéro de Julie Masse, a pété sa coche contre une entreprise incapable de le servir en français en plein centre-ville de Montréal.

Coudonc, ça va prendre combien de vedettes qui sonnent l’alarme pour qu’on se réveille collectivement et qu’on crie tous ensemble aux entreprises qui se foutent de notre gueule: «Ne pas nous servir en français, c’est ZÉRO!»?

LE COUP DE GUEULE DE MANUEL TADROS

Voici exactement ce que Manuel Tadros a écrit sur les médias sociaux (incluant les sacres).

«Il y a un Tim Hortons au coin de St-Urbain et Ste-Catherine. Juste en face du TNM et de l’entrée des artistes de la PDA. Il y a six employés qui y travaillent aux heures de pointe. Pas UN(e) seul(e) ne parle français. Je demande du sel (comprend pas), du lait (comprend pas).»

« Je sais que les employés sont difficiles à trouver et qu’on en trouve plus facilement parmi les immigrants. Mais pourriez-vous, calisse, leur apprendre au moins les quelques mots nécessaires à un putain de café ??? Sel, lait, café, chiffres $$. C’est déprimant. Vraiment!! C’est même scandaleux».

Si cette adresse du Tim Hortons vous fait tiquer, c’est que pas plus tard qu’en avril 2022, c’est exactement là que l’homme de théâtre Serge Denoncourt avait pété sa coche!

À l’émission Bonsoir, bonsoir, il avait dit: «Je suis allé au Tim Hortons devant le TNM, le plus grand théâtre francophone d'Amérique. “Bonjour, je voudrais un numéro 1 avec un Coke diète”. “We don't speak french ”. “Ben il y a tu quelqu'un qui speak french?”». “No, we don't have anybody who speaks french”.»

Il me semble que si je suis une entreprise qui se fait varloper par une vedette à une émission populaire, je fais en sorte de remédier à la situation.

Or, depuis avril 2022, rien n’a changé chez ce vendeur de beignes et de cafés, situé entre le Théâtre du Nouveau-Monde et la Place-des-Arts, deux des hauts lieux de la culture francophone d’une ville francophone d’une province francophone!

Le chercheur Frédéric Lacroix déplorait récemment que les médias aient peu parlé des chiffres de l’OQLF. En entrevue lundi à QUB radio, il me racontait par exemple que «seulement 16% des Québécois qui ont été scolarisés en anglais au postsecondaire préfèrent utiliser le français dans les commerces de proximité».

Et après ça, on va nous dire qu’il n’y a pas de problème avec la quantité de Québécois qui vont au cégep ou à l’université en anglais?

RARE AU BOUTTE

Saviez-vous que «près du tiers des milliers de plaintes reçues par l’OQLF concernent l’absence de service en français dans les commerces de détail»?

L’Office a donc lancé en octobre de cette année une campagne très rigolote sur le web.

Sur la mélodie de Y mouillera pu pantoute d’Oscar Thiffault, figure emblématique du folklore québécois, le jeune humoriste Danick Martineau chante: «On s’comprend pu pantoute, pantoute, on s’comprend pu pantoute, Pouvoir s’faire servir en français, c’est rendu rare au boutte».

Espérons que ça aura plus de succès que le faucon pèlerin.