GIGNAC, Lise Valcourt



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 novembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lise Valcourt, épouse de monsieur Raynald Gignac. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h50.Elle est allée rejoindre sa fille Caroline. Elle laisse dans le deuil outre son époux; ses enfants : Danny (Renée-Claude Landry), Barbara (Stéphane Perreault), Geneviève (Frédérick Paquet); ses petits-enfants : William et Anthony Fournier, Ariane, Loïc et Raphaël Paquet, Edouard et Jacob Gignac; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Richard (feu Diane Lafleur), Nicole (Gilles Dionne), Jean-Pierre (Pauline Giroux), Jocelyne (Yvon Ferland), Carol (Monique Fortin), Robert (Suzanne Morin), André (Chantal Guillemette), Sonia (feu Jean-Pierre Guillemette), Linda (Raynald Vézina); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gignac : Jocelyne (Pierre Drouin), Francine (Paul Paradis), Claude (Lucie Monaghan); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca