CÔTÉ, Gemma Béland



Au CHSLD La maison Legault, Québec, le 13 novembre 2023, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée madame Gemma Béland, épouse de feu monsieur Jean-Paul Côté, fille de feu madame Julia Auger et de feu monsieur Alexandre Béland. Elle demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléances au funérariumle jeudi 16 novembre 2023, de 19h à 21h et, à partir de 10h,et de là, au cimetière paroissial. Mme Béland laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Claude (Guylaine Julien), Carole (Robert Di Gaetano), Pierre (Carolyn Grant Côté), Diane, Jacques (Suzie Caron), Jean (Annie Prémont), Martin (Lynda Girard) et Richard Savard; ses petits-enfants : Kaven, Janie (Simon Julien), Demsey (Catherine Plante); Adam (Angie Poirier), Daniel (Ruxandra Gheorghe), Michelle (Marko Muradori); feu Karianne, Audrey (Frédéric Lessard), Jayson (Alexandra Ricard); Laurianne, Corinne, Elizabeth; Patricia, Mathieu; ses arrière-petits-enfants : Alexandre, Olivier et Charlie, Angélique et Florence, Olivia et Garreth, Nash. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Gertrude, feu Adrienne (feu Victorin Leclerc), feu Vincent (feu Rita Béland), feu Maurice (feu Yvette Rochette), feu Rita (feu Paul Angers), feu Adrien (Aline Jacques), feu Louis-Philippe (feu Lucille Jean), feu Roger (feu Lucille Jacques), feu Lucille (Gilles Rochette), feu Marc (feu Jeannine Denis); Gérard Côté (feu Thérèse Labonté), Gertrude (Guy Couture), Madeleine (André Roy), Lorraine (Gilles Dumont), feu Claude et feu Madeleine, Louisette Samson (Michel Mathieu). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel de La Maison Legault pour les soins personnalisés et leur grand dévouement ainsi que Kathleen Moisan, éducatrice spécialisée, pour son aide si précieuse. Ceux qui le désirent peuvent faire un don La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com