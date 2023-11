À VOIR: Horvat pleure à chaudes larmes pendant l’hommage des Canucks

Bo Horvat a été très ému par l’hommage rendu par les Canucks à son retour à Vancouver, mercredi soir.

Le vétéran attaquant a versé un flot de larmes en regardant la vidéo de ses meilleurs moments projetée sur l’écran géant du Rogers Arena. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Une fois le match commencé, présenté d'ailleurs à TVA Sports, Horvat a marqué son cinquième but de la saison, en deuxième période, pour porter le pointage à 3-1 en faveur des Canucks. À voir ici :

Horvat a disputé neuf saisons avec les Canucks. Il a été échangé aux Islanders de New York le 30 janvier contre les attaquants Aatu Raty et Anthony Beauvillier et un choix de premier tour au repêchage de 2023.