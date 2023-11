Attention aux feux sauvages: l’herpès buccal peut rester jusqu’à 1 heure sur la nourriture

L’herpès n’est pas seulement la maladie du baiser : vous pourriez attraper un feu sauvage en croquant dans une pomme ou en buvant dans une canette, selon des chercheurs de l’Université Laval.

Une nouvelle étude a ainsi démontré que l’herpès de type 1 persiste jusqu’à une heure sur les aliments. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont testé la persistance du virus sur du fromage cheddar, des amandes tranchées, une pelure de pomme, du jus d’orange, de la boisson gazeuse de type cola, du café et du lait.

«Nos résultats montrent que les aliments et les surfaces peuvent potentiellement être impliqués dans la transmission de ce virus. Même si cette voie de transmission n’a jamais été démontrée chez l’humain, notre étude constitue une mise en garde en ce qui concerne le partage d’aliments et de boissons», a souligné la responsable de l’étude, Julie Jean, professeure à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation.

Cette dernière, qui est aussi chercheuse à l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l’Université Laval, a toutefois précisé que le cola fait exception «probablement en raison de son acidité».

L’étude a aussi permis de démontrer que le virus de l’herpès reste jusqu’à 24 heures sur certaines surfaces comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le verre et le plastique.

«Nous avons aussi évalué la transférabilité du virus entre une surface en acier inoxydable et des gants en latex ou en nitrile, comme ceux utilisés par les personnes qui travaillent dans l’industrie alimentaire», a ajouté Mme Jean.

