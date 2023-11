[BALADO] La Zone payante: place à la revanche du dernier Super Bowl!

Tandis que le portrait des séries se dessine de plus en plus et que certaines présumées puissances se cherchent, les deux finalistes du Super Bowl de la saison dernière, les Chiefs et les Eagles, volent au-dessus de la mêlée. Voilà qui tombe à point, puisque les deux clans en viennent aux prises cette semaine et on en jase dans La Zone payante.

D’un côté, les Chiefs, avec sept victoires et deux défaites, s’amènent avec une défense en plein contrôle et une attaque toujours en quête de ses repères. Patrick Mahomes a d’ailleurs promis que les problèmes offensifs seront vite corrigés.

De l’autre côté s’amènent les Eagles, avec une attaque qui marque encore des tonnes de points, mais une défense qui en donne aussi, malgré son front redoutable.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Toutes les forces en présence sont là pour un lundi soir mémorable, si l’on se fie à la victoire durement acquise des Chiefs en février dernier. Ce n’est là qu’un match de la semaine 11 que nous passons au peigne fin pour vous.

Ce nouvel épisode de La Zone payante s’attarde aussi à l’avenir incertain de Bill Belichick. Les Patriots s’enlisent et il devient de plus en plus clair que l’empereur ne survivra pas à la présente saison. La longue relation entre l’entraîneur et les Patriots se terminera-t-elle dans le tumulte ou dans l’harmonie dans quelques semaines?

On vous parlait du portrait des séries et on y plonge, en plus de vous glisser un petit mot sur les exploits de nos deux équipes montréalaises, les Carabins et les Alouettes.

Chers auditeurs, vous aurez aussi des réponses à vos nombreuses questions et on vous invite «Au Bar!» pour jaser tissu cette semaine... Soyez-y!

