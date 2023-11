Biden-Xi à San Francisco: on va éviter un fiasco

Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se rencontrent aujourd'hui en marge du sommet économique Asie-Pacifique à San Francisco. À l’ordre du jour, une série de sujets «potentiellement controversés», dont l'importance de restaurer le dialogue militaire direct et les guerres Russie-Ukraine et Israël-Gaza.

Avec des incidents hebdomadaires autour de Taïwan, dont certains, il faut le rappeler, ont impliqué des avions et des navires de guerre canadiens, les communications militaires sont «absolument critiques». Et il est «de la plus haute importance de maintenir des lignes ouvertes tant aux niveaux supérieurs qu'entre opérateurs», selon un porte-parole de la Maison-Blanche.

L’objectif de la rencontre est donc surtout de prévenir les risques de conflit en s’assurant que les canaux de communication restent ouverts. Mais la plupart des analystes estiment que les chances d’aboutir à des résultats concrets dans d’autres domaines sont faibles, compte tenu de l’état lamentable actuel des relations Washington-Pékin.

J’ouvre une parenthèse. La triste réalité est que les efforts déployés par l’Occident pour encourager des réformes démocratiques en Chine pendant des décennies ont échoué. L’écrasement du soulèvement de la place Tian'anmen de 1989 et la brutale annexion «de facto» de Hong Kong en juin 2020 ont sonné le glas de ces espoirs.

Après Hong Kong, Taïwan

L’engagement de Washington à défendre Taïwan est au cœur des tensions actuelles. L’année dernière, la visite à Taipei de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, avait déclenché des exercices militaires chinois sans précédent autour de l’île et amené la Chine à rompre les communications directes entre l’État-major chinois et le Pentagone.

Cette interruption montrait à quel point les relations s’étaient détériorées entre les deux superpuissances nucléaires. On peut espérer que ce sommet remettra sur les rails le dialogue militaire direct. Ça serait déjà ça de fait.

Les dirigeants chinois demandent régulièrement à Washington de cesser de «jouer avec le feu» à propos de Taïwan. Les États-Unis ne reconnaissent pas l’île comme un pays indépendant, même s’ils s’engagent à la défendre en cas d’invasion chinoise.

Biden va certainement mettre la Chine en garde contre toute ingérence dans les prochaines élections à Taïwan. Xi n’a pas intérêt à le faire: toute intervention chinoise pour un camp serait contre-productive, emmenant les électeurs à voter pour le camp adverse.

Les décideurs politiques chinois sont confrontés à des difficultés économiques croissantes. Xi, à l’occasion de cette rencontre, veut projeter l’image d’un leader capable de gérer les relations de la Chine avec la première économie mondiale.

Biden va accommoder Xi

Déjà impliqué dans deux guerres, Biden ne veut absolument pas de nouvelles tensions dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale.

Les États-Unis vont sans doute faire en sorte que Xi Jinping en retire quelque chose de tangible, comme une sorte d'accord économique, croit un spécialiste de ces questions.

Les États-Unis et la Chine se sont probablement déjà entendus sur le communiqué qui va être publié après la rencontre. Il va parler de progrès dans les discussions et d’ententes marginales faciles à honorer. Les deux hommes pourront se serrer la main en souriant lors de l’occasion photo à la fin de la rencontre.

Peu de chances que ce soit une rencontre qui va passer à l’histoire. Mais elle nous permettra peut-être de voir si les deux pays peuvent trouver une façon de gérer pacifiquement leur rivalité.