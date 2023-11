Bruins : David Pastrnak, un candidat de choix pour deux trophées

Parmi les ingrédients de la recette du succès des Bruins de Boston, la production soutenue de l’attaquant David Pastrnak est difficile à ignorer et le Tchèque a encore ajouté son grain de sel à une saison de bon goût.

Corécipiendaire du trophée Maurice-Richard en 2019-2020, il a causé passablement de dégâts durant le match de mardi contre les Sabres de Buffalo en inscrivant un but et deux mentions d’aide. Avec 11 filets à son actif cette saison, le hockeyeur se trouve à deux des meneurs du circuit, Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto) et Kyle Connor (Jets de Winnipeg). Il est donc sur la bonne voie pour connaître une campagne similaire à la dernière, quand il a enfilé l’aiguille à 61 reprises.

Et c’est sans compter ses 24 points lui valant le deuxième rang dans la course au trophée Art-Ross. Si le principal intéressé termine au sommet des buteurs et des pointeurs, il succédera à Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, qui a empoché en 2022-2023 le Maurice-Richard et le Art-Ross.

Bref, les Bruins sont comblés de bonheur et leur entraîneur-chef Jim Montgomery ne ménage pas les éloges à l’égard de Pastrnak.

«Il rend meilleurs les gens autour de lui, a-t-il estimé, tel que précisé par le site NHL.com après le gain de 5 à 2 contre les Sabres de Buffalo. Il est un aussi bon franc-tireur que passeur. Sa manière de compétitionner en tant que leader de notre équipe et joueur le plus talentueux montre à tout le monde que vous devez travailler pour obtenir du succès.»

Le groupe avant tout

Néanmoins, la victoire n’est pas l’affaire d’un seul homme dans le vestiaire et les coéquipiers de l’ailier sont les premiers à insister sur l’importance de l’effort collectif. Boston utilise les mêmes clés que celles lui ayant permis d’amasser 65 gains et 135 points en 2022-2023 : le travail incessant, combiné au talent et à la symbiose entre ses patineurs. Tous contribuent, ce qui incluent les défenseurs et les gardiens.

«C’est ce qui anime tout le monde. Vous voulez vous imprégner d’une culture gagnante, la créer et la rendre durable, a indiqué Linus Ullmark, gagnant du trophée Vézina la saison passée. Ici, le club a été tellement bon au fil des ans en accomplissant cela et maintenant, nous gardons la flamme aussi allumée que possible en prenant le relais.»

Les meneurs de la section Atlantique de la Ligue nationale attendent le Canadien de Montréal qui sera de passage au TD Garden samedi à 19 h. La chaîne TVA Sports diffusera la rencontre.