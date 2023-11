Carabins : une attaque prête à rebondir

C’est un euphémisme de dire que l’attaque des Carabins de l’Université de Montréal a roulé à plein régime en 2023.

Pendant les huit parties de la saison régulière, l’unité dirigée par le coordonnateur Gabriel Cousineau a inscrit 30 touchés et amassé 413 verges de gain en moyenne par partie. Contre le Vert & Or de Sherbrooke en demi-finale québécoise, elle a amassé quatre majeurs dans une domination de 54 à 3.

L’attaque des Bleus n’a toutefois pas été en mesure de trouver la zone payante dans la victoire de 12 à 6 sur le Rouge et Or de l’Université Laval en finale de la coupe Dunsmore la semaine dernière.

À quelques jours de disputer la coupe Uteck contre les Mustangs de Western, personne chez les Carabins n’a l’impression que ce manque d’efficacité en possession du ballon se reproduira pendant la demi-finale canadienne.

«Est-ce que c’est quelque chose qui m’inquiète? Pas du tout! Nous avons joué du gros football offensif toute l’année. Chaque fois que nous avons connu des matchs un peu plus difficiles, nous avons rebondi la semaine suivante», a souligné l’entraîneur-chef Marco Iadeluca.

«Nous avons trop bien fait cette année pour qu’un seul match nous ébranle.»

Même son de cloche du côté du quart-arrière Jonathan Sénécal.

«Nous avons inscrit des touchés toute la saison. Ce n’est pas une partie qui nous définit, a indiqué le pivot. Il faut aussi donner le crédit à Laval. Ils ont joué une excellente rencontre.»

Pour Cousineau, il faut que ses joueurs apprennent de ce qui a moins bien fonctionné contre leurs grands rivaux de la section québécoise.

«C’est un bon "wake-up call" de remporter un championnat comme la coupe Dunsmore sans jouer son meilleur match en attaque, a-t-il dit. Nous savons que nous avons une attaque électrisante quand nous jouons à la hauteur de notre potentiel.»

L’époustouflant Jonathan Sénécal

Impossible de parler de cette «attaque électrisante» sans souligner l’incroyable année que connait Sénécal. Le Mirabellois est très bon depuis qu’il évolue dans le circuit universitaire, mais il est sur une autre planète en 2023.

Le numéro 12 a terminé au sommet de toutes les catégories statistiques du RSEQ à sa position en saison régulière. Il a réussi 15 passes de touché et a cumulé 2215 verges par la passe. Il a complété près de 70 % de ses relais, et n’a lancé que quatre interceptions. L’homme de 24 ans a également récolté 394 verges et six majeurs au sol.

Sénécal a été choisi à titre de joueur par excellence de la semaine en attaque dans le RSEQ six fois sur une possibilité de huit. Sans surprise, il a été nommé joueur par excellence du circuit.

FOURNIE PAR LES CARABINS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Ne demandez cependant pas à Sénécal de s’envoyer des fleurs, ce n’est pas dans sa personnalité.

«Ça fait trois ans que je joue avec sensiblement le même livre de jeux. C’est de plus en plus facile. Je connais mes lectures et je suis à l’aise. Je dois aussi souligner le boulot de mes coéquipiers. Ils ont tous haussé leur niveau de jeu cette année, ce qui me rend la tâche beaucoup plus facile», a-t-il simplement répondu lorsqu’il a été questionné sur ce qui faisait ses succès cette année.

Une blessure qui l’a forcé à changer

Iadeluca a été plus volubile que son quart-arrière quand est venu le temps d’analyser ce qu’il y a de différent chez Sénécal cette saison. L’entraîneur d’expérience a rappelé que son athlète a joué la très grande majorité de sa campagne précédente avec une blessure qui l’empêchait d’user de ses jambes comme il sait si bien le faire.

«Cette blessure-là, elle l’a forcé à être plus analytique. Il a appris à pouvoir se débrouiller sans pouvoir bouger.»

FOURNIE PAR LES CARABINS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Cousineau a fait le même constat en ajoutant que cela a permis à Sénécal de prendre de meilleures décisions.

«Il s’est calmé quand il est dans la pochette protectrice. [...] Il ne force plus la balle comme il le faisait auparavant, a affirmé le coordonnateur à l’attaque des Bleus. Il prend le sac quand c’est le temps de le faire et il est beaucoup plus prudent dans ses lancers.»

- Les Carabins et les Mustangs ont rendez-vous ce samedi, à midi, au CEPSUM. L’affrontement sera présenté sur les ondes de TVA Sports.