Bonne nouvelle dans le camp des Remparts de Québec: l’attaquant de 20 ans Mikaël Huchette a recommencé à patiner avec l’équipe pour la première fois en un mois.

Rappelons que le vétéran avait tout d’abord été retiré de façon préventive après que d’importants symptômes de fatigue sont apparus. Après des examens plus approfondis, il avait été découvert qu’il souffrait de la «réactivation» d’une mononucléose qu’il avait attrapée deux ans auparavant.

Une situation rarissime qui ne touche que 1% de la population et dont l’ancien médecin de l’équipe, le docteur Richard Blanchet, n’avait jamais été témoin en plus de 30 ans de pratique.

Bref, c’est sur ce billet de loterie que Huchette est tombé. Une malchance qui s’ajoute à celles vécues l’an dernier, alors qu’il avait été tenu à l’écart pour une période de quatre mois après avoir été opéré aux deux poignets pour y corriger des excroissances.

Et malgré la longueur de son absence l’an dernier, Huchette reconnaît que celle du dernier mois n’a jamais été aussi dure sur son moral.

«Celle-là, elle est plus tough, c’est l’enfer», a-t-il mentionné.

Le plus difficile à gérer, ajoute-t-il, n’est pas nécessairement la durée de l’absence, mais l’incertitude entourant sa condition.

«C’est rare, donc personne n’a de réponse. Le docteur Blanchet n’avait pas vu ça en 30 ans, donc c’est un peu plus stressant. Tu te dis: c’est quoi les chances que j’aille une autre niaiserie de même? Je me dis qu’il ne faut pas que j’arrête mais, mentalement, c’est plus dur. L’an dernier, je savais que c’était un coup à donner et que c’était pour m’apporter quelque chose de bien. Là, elle ne sert à rien.»

Il prend du mieux

Au cours du dernier mois, il n'a, de son propre aveu, rien fait du tout, sous la recommandation des experts qui le suivent.

La bonne nouvelle, dans les circonstances, c’est qu’il s’est entraîné avec les réguliers au cours des deux derniers jours et, mercredi, il a même fait un peu d’extra à la fin de l’entraînement.

«C’était vraiment long. Il fallait que je dorme beaucoup et que je me repose. Ça va mieux et l’énergie revient. Je dois toutefois faire attention de ne pas trop me brûler. Une chose est sûre: j’ai vraiment hâte de recommencer à jouer.»

Au jour le jour

À savoir s’il jouera en fin de semaine prochaine, la décision sera vraisemblablement prise à la toute dernière minute, selon l’évolution de son état de santé.

«J’aimerais ça, mais je prends ça au jour le jour. On va regarder mon niveau d’énergie. Ça ne sert à rien de pousser pour finalement retomber. Si je me sens prêt, il va falloir que je parle avec Fil [le thérapeute Félix-Antoine Lavoie].»

Qu’il joue ou pas, le retour d’Huchette dans l’entourage de l’équipe se veut une excellente nouvelle, selon Éric Veilleux.

«Il a bien fait ça et eu deux bonnes pratiques. Tu le vois qu’il a l’expérience. Il est calme avec la rondelle, il prend les bonnes décisions et fait les bons jeux. C’est un joueur de hockey.»

Face à son ancien partenaire

Veilleux a d'ailleurs tenu une séance d'entraînement intense hier, au cours de laquelle il a mis l'accent sur de nombreux fondamentaux qui ont fait défaut pour son équipe lors des dernières rencontres.

Les Remparts s'apprêtent à affronter le Phœnix de Sherbrooke vendredi et samedi, une équipe qui représente l'une des plus belles surprises jusqu'ici cette saison, présentant un dossier de 11-6-2, alors que plusieurs les voyaient terminer dans les bas-fonds. Le Phœnix est dirigé par Gilles Bouchard qui, l'an dernier, travaillait avec Veilleux et Benoit Groulx avec le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

«On n'a pas eu le temps de se parler beaucoup cette année. On a eu la chance de passer quatre belles saisons ensemble, c'était le fun. C'est un bon coach et une belle tête de hockey. Son club va très, très bien, donc il va falloir être prêt.»