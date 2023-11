Chantons pour Elles

Photo fournie par la Fondation

Le 21e souper-bénéfice de la Fondation Jonction pour Elle, tenu à guichets fermés le 24 octobre dernier au Centre des congrès de Lévis, sous la coprésidence d’honneur de James Davies, président et chef de la direction du Chantier Davie et de sa conjointe, Vanessa Lavoie, a réuni plus de 465 personnes, dont Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, ainsi que le maire de la ville de Lévis, Gilles Lehouillier. Le comité organisateur (photo) était fier de montrer les résultats de la soirée : des revenus nets de 266 000 $. Ces fonds serviront à combler les besoins toujours croissants de la maison d’hébergement La Jonction pour Elle de Lévis. Sur la photo, à l’avant-plan, soutenant le chèque, de gauche à droite : Lyne Carrier, de JM Demers, coprésidente du comité organisateur ; Michelle Paré, DG de la Fondation Jonction pour Elle ; James Davies et sa conjointe, Vanessa Lavoie, coprésidents d’honneur. À l’arrière : Alain Blanchette, Janet Jones, Raphaëlle Chabot-Fournier, Simon Nolet, Julie Tremblay, Marie Rodrigue, coprésidente du comité organisateur ; Nancee Filteau de Davie, Marie-Ève Malenfant, Sylvie Bernatchez, Denis Bouchard, président du CA de la Fondation Jonction pour Elle, et Diane Blanchette.

Depuis le 6 novembre dernier et jusqu’au 20 décembre, l’Arbre enchanté de Laurier Québec, réalisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, est de retour, et ce, pour la 33e année. Comme toujours, l’arbre vous permet, tout en magasinant, d’offrir des cadeaux neufs aux enfants défavorisés de Québec et des environs. Vous choisissez une boule de papier sur laquelle on retrouve les idées cadeaux, le nom et l’âge des tout-petits afin que vous puissiez aller dénicher le présent de leur rêve chez un détaillant de Laurier Québec. Les Chevaliers de Colomb, installés dans l’Atrium du centre commercial, font la distribution des idées cadeaux, récoltent les présents et s’assurent ensuite d’emballer et de distribuer le tout. Chaque année, ce sont plus de 3000 enfants oubliés par le père Noël qui sont gâtés par vous grâce à l’Arbre enchanté. Par ailleurs, Laurier Québec présentera dans sa cour centrale, du 15 novembre au 23 décembre, son Marché de Noël (couvert) éphémère, alors que l’arrivée du père Noël sera célébrée le samedi 18 novembre.

Le Club Lions St-Étienne–St-Nicolas–St-Rédempteur a tenu, le samedi 4 novembre dernier, sa triple soirée annuelle (souper spaghetti, karaoké et tirage du 1000 Stéphanois), qui a fait bien des heureux parmi les 180 convives, dont plusieurs conseillers de la Ville de Lévis, Isabelle Demers, Jeannot Demers et Serge Bonin ; Marco Côté, attaché politique de la ministre et députée des Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron, et Jacques Gourde, député conservateur de Lévis–Lotbinière. Les 200 billets du 1000 Stéphanois ont tous trouvé preneurs et ont rapporté 20 000 $, dont 8000 $ ont été remis en prix, le reste allant aux œuvres du Club réparties dans les secteurs de Saint-Étienne, de Saint-Nicolas et de Saint-Rédempteur. Le grand gagnant d’un montant de 3000 $ est Mario Allard, alors que Canac Saint-Nicolas, Club Lions Ste-Brigitte de Laval, Groupe Volley-boys (Alain Beaudet), Marcel Laroche, Jean-François Carrier, Pierre Huppé, Claude Noreau, Stéphane Roy, Benoît Caron et Jacques Giguère ont gagné des sommes variant de 100 $ à 1000 $.

TrackZ, unique fabricant de fauteuils roulants tout-terrains au monde, vient d’ouvrir les portes d’un nouvel espace atelier-boutique dans la grande région de Québec. L’entreprise, fondée en 2018, a quitté son emplacement actuel de Saint-Raymond-de-Portneuf pour ce nouveau vaste local situé au 875, boulevard Charest Ouest. Du coup, un plus grand nombre de personnes pourront bénéficier de leur expertise en plus de pouvoir se procurer des articles de leur gamme de produits, qui ne cesse de croître. Faits sur mesure et 100 % ajustables, les fauteuils TrackZ, uniques au monde, permettent aux personnes qui ont perdu l’usage de leurs jambes de retourner jouer dehors, peu importe la saison et le type de terrain, leur redonnant la confiance et le plaisir de profiter du plein air. Renseignements : trackzmobility.com. Sur la photo principale : Hugo Lefebvre, fondateur et directeur général de TrackZ.

Jérôme Landry (photo), coanimateur de l’émission Trudeau-Landry au FM 93, 47 ans... Laura Smet, actrice française, fille de Johnny Hallyday, 40 ans... Virginie Ledoyen, actrice française, 47 ans... Marc Bellier, acteur québécois aussi actif dans le doublage. Il était notamment la voix québécoise de Michael Douglas, de Kevin Costner, de Bill Murray, d’Alec Baldwin, d’Al Pacino, de Beau Bridges, entre autres... Guy Pépin, président et fondateur de Constructions Guy Pépin inc., 89 ans... Petula Clark, chanteuse-compositrice et actrice britannique, 91 ans.

Le 15 novembre 2016 : Bob Walsh (photo), 69 ans, bluesman québécois qui a trimbalé sa guitare dans les bars et les festivals pendant plus de 40 ans... 2019 : Gatien Moisan, 80 ans, artiste-peintre québécois né à Saint-Raymond-de-Portneuf... 2018 : Roy Clark, 85 ans, chanteur de musique country et acteur américain... 2017 : Lil Peep, 21 ans, rappeur et chanteur américain... 2011 : Sam Carey, 26 ans, centre des Kebs de Québec de la Ligue nationale de basketball du Canada... 2009 : Dennis Cole, 69 ans, acteur américain... 2009 : le comte Pierre Harmel, 98 ans, ancien premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique... 1976 : Jean Gabin, 72 ans, acteur français d’avant-guerre... 1958 : Tyrone Power, 44 ans, acteur américain.