Arts martiaux mixtes: Charles Jourdain s'inspire de Platon et de World of Warcraft

Il cite Platon, pimente ses réponses éloquentes de quelques jurons et a des positions très nettes. Charles Jourdain est un athlète hors normes qui mérite qu’on l’écoute.

En janvier prochain, il disputera, à Toronto, son 13e combat depuis qu’il a joint l’UFC et c’est la première fois qu’il aura l’occasion de monter dans l’octogone le plus prestigieux au monde en sol canadien.

Inutile de lui demander s’il est prêt pour son combat. Le résident de Chambly en a assez de ces questions un peu vides et trop faciles.

«Vous le verrez assez vite dans l’octogone si j’étais prêt», lance-t-il, avec son franc-parler qui le caractérise et qui fait un peu envie.

Illusion

Faire partie du plus grand circuit d’arts martiaux mixtes au monde vient avec son lot de pression et de stress. Mais cela vient aussi avec une bonne prise de conscience, qu’il a su faire.

«Le plus difficile est de s’éloigner de l’illusion que la foule va changer ta vie, de l’illusion que l’UFC va changer ta vie, l’illusion que ta notoriété va changer ta vie. Qui grandit va te rendre plus heureux.

«Toutes les réponses que j’ai longtemps cherchées à travers la notoriété, l’UFC et les championnats, ce sont des réponses que j’avais en moi, c’est juste que je n’avais pas encore l’expérience.

«C’est comme dans un jeu vidéo, tu dois avancer dans les niveaux pour déverrouiller certaines choses, il faut que tu progresses dans l’arborescence du talent du jeu pour débloquer des avantages.»

Paradoxe

On se rend compte que le combattant a une âme de geek. C’est un mordu de jeux vidéo.

«Je suis un gars d’univers fantastiques. J’ai joué longtemps à World of Warcraft. J’ai d’ailleurs un tatouage de la Horde sur la jambe. C’est un univers que j’aime. Je ne lisais pas de livres quand j’étais jeune, mais je lisais tous les livres de World of Warcraft. J’avais une paix d’esprit de savoir qu’il y avait peut-être un autre monde magique qui existait et qui était peut-être plus le fun que le nôtre, j’avais besoin de m’évader.»

«Je me suis rendu compte qu’il n’y a pas de monde imaginaire, tu as beau penser que tu es l’abri de la réalité, mais tu ne l’es pas. Les gens qui vivent dans l’illusion vont souvent se faire frapper par la réalité, c’est donc important d’être vrai envers soi-même. C’est comme ça que tu grandis en tant qu’homme. Accepter que je puisse devenir plus fort, c’est accepter que je sois faible.»

Dire que tout ça a commencé quand son frère et lui étaient jeunes et qu’ils se délectaient des Tortues Ninja, Dragon Ball Z, Naruto, et de l’univers des animes japonais.

«On voyait quelque chose de génial dans les conflits physiques. On était intrigués et on s’est inscrits dans une école de cardio-kickboxing.»

Complexe

Après une quinzaine de minutes, on lui fait remarquer qu’il est drôlement complexe et c’est là que Platon arrive dans la conversation.

«Il faut se poser des questions dans la vie et je m’en pose énormément. J’ai une simplicité à vivre, mais pour évoluer, j’ai besoin d’aller dans des trucs un peu plus complexes.

«Par exemple, j’adore Platon, qui est un homme incroyablement difficile à lire. Tu penses à des gens qui n’avaient rien de ce qu’on avait aujourd’hui et qui étaient capables de réfléchir trois fois mieux que la jeunesse d’aujourd’hui, si ce n’est 20 fois mieux. La complexité vient du fait que je me demande toujours comment je peux devenir le meilleur homme possible.»

Il veut devenir meilleur et il se donne deux ans pour le faire parce qu’il songe sérieusement à tirer un trait sur sa carrière quand il aura 30 ans.

«Mon but ultime n’est pas d’être un champion du monde, mon but ultime est de devenir le meilleur père que je peux être. Ça fait sept ans que je suis avec ma conjointe, je m’approche de 30 ans et il n’y a rien de plus important pour moi que de me dire que j’ai gagné tellement gagné d’expérience que je peux être le meilleur père que je peux être.»

Au diable la peur

Il pratique un sport difficile qui peut être dangereux, mais comme il le dit, il bloque le bruit en plus d’accepter la peur.

«Je ne m’attarde pas trop à la peur parce que je sais qu’elle est là, tu ne peux pas la combattre. Si tu l’acceptes, elle va devenir ton alliée. La preuve est qu’aussitôt que tu as gagné ou perdu, tu fais une crise, la peur est une émotion.

«Ça dépend de quoi tu as peur. Pour moi, c’est de ne pas performer à la hauteur de mes capacités. Je m’en cri*** de perdre, ça peut être un bain de sang dont je sors avec des coupures au visage, mais les gens sont contents et ma famille est fière de moi. Je ramène un chèque à la maison; par contre, quand je perds, je perds la moitié de mon chèque et ça me fait énormément chi***.»

On vous le disait, il a son franc-parler. Et on vous l’assure. Trente minutes sont loin d’être suffisantes pour creuser au plus profond de son être qui va se révéler couche par couche, même s’il semble fait tout d’un bloc, d’où son intéressante complexité.