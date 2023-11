Coupe Memorial: de gros noms pour la candidature de Rimouski

RIMOUSKI - L’Océanic dévoile la composition de son comité exécutif pour l’obtention du tournoi de la Coupe Memorial 2025 à Rimouski qui comprend quelques gros noms du monde des affaires et de la politique.

On sait depuis quelques semaines que Jacques Tanguay préside cet important comité. Il sera appuyé par Louis Khalil, de la Financière Banque Nationale à la vice-présidence. Le copropriétaire de l’équipe, Alexandre Tanguay siège également à ce comité, tout comme le sénateur Éric Forest, qui a été directeur administratif de l’Océanic pendant une dizaine d’années avant de devenir maire de Rimouski.

Des gens d’influence

L’actuel maire de la Ville, Guy Caron est aussi membre de ce comité, tout comme Claudine Roy, une femme d’affaires de la Gaspésie engagée depuis plus de 40 ans dans le développement économique, touristique, culturel et social de sa région. Elle a notamment fondé la Traversée de la Gaspésie et elle est Chevalière de l’Ordre national du Québec.

Le comité est complété par la vice-présidente adjointe à la Financière Sun Life. Julie Gosselin et le contrôleur financier chez Structures GB, Jean-Philippe Leblanc, administrateur chez l’Océanic et fils de l’ancien président du bureau des gouverneurs de la LHJMQ, Camille Leblanc.

Une coprésidence d’honneur

Brad Richards et Jonathan Beaulieu, deux membres importants de l’équipe de l’Océanic qui a remporté la Coupe Memorial en 2000, ont accepté la coprésidence d’honneur de l’événement, si jamais la candidature de Rimouski est retenue.

Rappelons que Shawinigan a aussi déposé son dossier de candidature à la Ligue canadienne de hockey, vendredi dernier. «Nous aurons une rencontre avec le comité de sélection dans les prochaines semaines pour présenter notre projet et répondre à leurs questions», précise le directeur administratif de l’Océanic, Jean-Philippe Bérubé.

L’Océanic à Sherbrooke ce jeudi

Par ailleurs, l’Océanic affrontera le Phoenix ce jeudi soir à Sherbrooke. Les hommes de Joël Perrault tenteront de se venger du revers de 3-1 subi à domicile contre la formation de l’Estrie, le 6 octobre.

«Le Phoenix possède une jeune équipe qui mise sur la vitesse et qui surprend depuis le début de l’année. Ce sera un très bon test pour nous. Le vétéran Israël Mianscum est à surveiller», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic.

Retour de Coursol

L’Océanic pourra compter sur le retour au jeu de Maxim Coursol qui trônait au sommet des pointeurs lorsqu’il a été blessé à une épaule le 15 octobre. Il évoluera sur le premier trio en compagnie d’Alexandre Blais et de Quinn Kennedy, à la place du jeune Dominic Pilote qui sera inséré sur la 3e unité avec Mikaël Denis et Lyam Jacques.

Charles Côté est toujours à l’écart en raison d’une commotion cérébrale. C’est le jeune Maxim Massé qui obtiendra le départ, un 5e pour lui cette saison.