Dave Fenley à la Salle Albert-Rousseau: 1400 fois merci à Lise Dion

Les spectateurs de la Salle Albert-Rousseau peuvent remercier l’oreille attentive de Lise Dion, sans laquelle le chanteur country Dave Fenley et son public québécois n’auraient pas eu la chance de vivre cette belle histoire d’amour.

Dave Fenley mérite pleinement son titre de nouvelle coqueluche auprès des amateurs de country de notre province. Comique, généreux avec ses fidèles, homme de famille, mais surtout extrêmement talentueux; le natif du Texas qu’on a invité à l’émission En direct de l’Univers il y a de cela environ un an, après que Lise Dion fit part de son amour pour sa musique, a redonné chaque once d’admiration qu’on lui envoyait lors de son spectacle de mardi soir.

« C’est officiellement le plus gros spectacle que j’ai donné de ma carrière jusqu’à présent », a-t-il lancé à la foule en embarquant sur scène, avant de raconter les émotions qu’il a vécues en recevant le courriel d’invitation pour l’émission qui l’a fait connaître ici.

« Mais qu’est-ce que ce message en français que je viens de recevoir ? [...] c’est ma femme qui m’a dit; essayons-le voir ! »

Sa femme et sa fille sur scène avec lui

Si ses blagues dans un français cassé entre les chansons et sa voix digne des grands du country américain lors des morceaux God in this et Paper Airplanes n’avaient pas déjà conquis les spectateurs, son interprétation de Till You a sans doute effectué le travail.

Accompagné sur scène par sa douce, qui tenait leur fille de deux ans dans ses bras, Fenley s’est lancé sur cette balade sans détourner son regard des deux femmes de sa vie; un moment tendre que la foule a grandement apprécié, tout autant que la fillette, qui applaudissait son père entre les notes.

Alexandre Caputo

Outre les pistes de son répertoire, celui qui vient tout juste de fêter ses 44 ans s’est permis quelques emprunts – interprétés avec brio – du côté des musicographies de Whitney Houston et Chris Stapleton, avec I Will Always Love You et Tennessee Whiskey. Il a d’ailleurs chanté quelques notes en français lors du classique de la regrettée vedette du film The Bodyguard.

Tout pour être un grand du country

Au-delà de sa belle présence sur scène et de sa façon de s’approprier son public, la versatilité dans la voix de celui qui a participé à America’s got talent et The Voice est à couper le souffle.

Passant d’un son pop country avec le titre Welcome to the South, à une voix agréablement geignarde et mélancolique sur Turn the Page et I guess God heard me, l’artiste a même brillé lors de son medley complètement pop commercial sur lequel il chantait et imitait même plusieurs percussions avec sa bouche.

Il ne reste plus qu’à espérer que Dave Fenley garde une place dans son cœur et dans son esprit pour le Québec lorsqu’il gravira les plus hauts échelons de la musique country.

Dave Fenley poursuivra sa tournée québécoise avec des spectacles à Saint-Eustache ce mercredi, à Victoriaville le 18 novembre, ainsi qu’au Club Soda de Montréal le 29 novembre.