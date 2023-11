Décès de Karl Tremblay : «C’est la langue d’ici qui vient de perdre un de ses grands représentants» - Benoit Gagnon

Il régnait une drôle d'ambiance dans le hall du Club Soda, mercredi soir, où l'humoriste Mike Beaudoin présentait la première de son premier spectacle solo «Vrai», quelques heures seulement après l'annonce du décès de Karl Tremblay.

Si beaucoup ont refusé de se prononcer, quelques artistes rencontrés sur le tapis rouge ont accepté de partager leur ressenti sur le décès du chanteur des Cowboys Fringants.

«On a perdu quelqu’un d’important dans l’histoire de la musique québécoise», a commenté Benoit Gagnon, qui a appris la nouvelle alors qu’il était en ondes à la radio.

«C’est la langue d’ici qui vient de perdre un de ses grands représentants», a-t-il ajouté.

L’animateur Philo Lirette, encore sous le coup de l’émotion, était lui aussi en ondes quand il a appris la nouvelle, ce qui lui a permis de voir défiler des centaines de textos d’auditeurs attristés.

«J’ai croisé Karl au moins une fois aux trois semaines pendant des années. Quand je travaillais à Musique Plus, nos émissions se chevauchaient, et je ne lui ai jamais parlé parce que je le trouvais très intimidant, parce que j’étais un grand fan et j’avais une gêne. Aujourd’hui, je m’en veux un peu», a-t-il confié.

«C’est très difficile d’apprendre la mort d’un monument aussi important en direct à la radio. On reste des humains, on a de la peine et on ressentait la peine des gens, c’était palpable... Surtout Karl qu’on a suivi, qu’on a aimé, qu’on a fait jouer», a pour sa part indiqué sa coanimatrice Kim Rusk.

Jean Airoldi, qui a hésité à se prononcer, s’est dit désolé. «J’aime la musique québécoise. J’aimais beaucoup sa musique et d’apprendre qu’il disparaît de même, à 47 ans... C’est ça qui fait le plus mal».