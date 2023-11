Décès de Karl Tremblay: recueillement spontané en musique à L’Assomption

Quelques dizaines de citoyens se sont spontanément rassemblés devant la salle du Vieux Palais de l’Assomption, mercredi soir, pour entonner de grands classiques des Cowboys Fringants afin de rendre hommage au chanteur Karl Tremblay.

Sur place, un homme installé au piano jouait des chansons du groupe, accompagné par les gens assemblés tout autour qui fredonnaient les paroles.

Le lieu choisi n’est pas anodin : la salle de spectacle est gérée par Marie-Annick Lépine, la conjointe de Karl Tremblay et aussi membre des Cowboys Fringants. Le couple venait d’ailleurs régulièrement épauler des artistes de la relève qui se produisaient au Vieux Palais, a raconté le maire de l’Assomption, Sébastien Nadeau, à TVA Nouvelles.

«Karl, c’était non seulement un ami, c’était un citoyen super impliqué pour tout le monde. Il était disponible. Il était généreux, d’une énorme humilité. C’est ce que je vais me souvenir le plus de Karl : sa grande humilité malgré tout le succès qu’il connaissait», a évoqué M. Nadeau.

«Il aimait partager du bonheur, il aimait donner aux autres et ç’a toujours été ce qui le caractérisait», a-t-il ajouté à quelques pas de ses concitoyens.

Afin de rendre hommage à son illustre citoyen, la Ville de l’Assomption compte organiser, après discussions avec Marie-Annick Lépine, une veillée à la chandelle jeudi soir sur sa place publique.