Grève des profs: des milliers d’élèves pénalisés par la fermeture des écoles

Les fermetures d’écoles engendrées par les grèves prévues la semaine prochaine pénaliseront des milliers d’élèves, en particulier ceux en difficulté ou ceux à risque de décrocher, déplore un représentant des comités de parents.

Dès mardi, toutes les écoles publiques primaires et secondaires québécoises seront fermées pendant trois jours puisque le personnel scolaire affilié au Front commun sera en grève les 21, 22 et 23 novembre.

Toutefois, le congé forcé risque de se prolonger pour des milliers d’élèves puisque les profs affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) déclencheront une grève générale illimitée à partir du jeudi 23 novembre, à moins d’une entente avec Québec.

La FAE représente plus de 40% des enseignants de la province, situés dans les régions de Montréal, Québec, l’Outaouais, l’Estrie, la Montérégie et les Laurentides.

Écoutez l’entrevue avec Luc Papineau, enseignant de français au secondaire, à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio:

Des élèves pénalisés

Au-delà du casse-tête pour les parents, cette grève aura surtout des impacts bien concrets sur les apprentissages des élèves, déplore Sylvain Martel, porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec.

«Ce qu’on oublie, c’est qu’on porte atteinte à leur année scolaire. Ça ne prend pas trois mois pour scrapper une année scolaire pour un jeune qui est en difficulté», lance-t-il, préoccupé d’entendre le gouvernement Legault répéter qu’il souhaite en arriver à entente «avant Noël».

Les récentes fermetures d’école en raison du confinement ont d’ailleurs démontré que «manquer des jours de classe, ce n’est pas bon pour les élèves», alors que plusieurs jeunes n’ont pas encore réussi à rattraper les retards d’apprentissage causés par la pandémie, souligne M. Martel, qui tient toutefois à préciser qu’il ne remet nullement en question le droit de grève des enseignants.

L’impact sera encore plus grand dans les classes spécialisées, où la routine des élèves à besoins particuliers sera complètement chamboulée, fait-il aussi remarquer.

Les parents ne doivent d’ailleurs pas s’attendre à ce que leurs enfants reviennent à la maison avec un sac à dos rempli de travaux à faire pendant ce congé forcé, mais ce choix relève ultimement de l’autonomie chaque enseignant, indique-t-on du côté syndical.

À risque de décrocher?

La grève, surtout si elle se prolonge du côté de la FAE, pourrait aussi pousser des jeunes «sur le bord de décrocher» à se trouver une job, ce qui pourrait mettre en péril leur retour en classe une fois le conflit terminé, ajoute M. Martel.

«Le jeune qui est en secondaire 5, qui est en difficulté et qui va arrêter d’aller à l’école à cause de la grève, on ne sait pas pendant combien de temps... est-ce qu’il va y retourner, à l’école?»

Du côté syndical, on répète depuis des semaines que les enseignants, à bout de souffle, se battent avant tout pour obtenir de meilleures conditions d’apprentissage pour leurs élèves.

«Oui, les profs se battent pour que ça soit mieux à long terme. Mais ça ne sera pas mieux pour ceux qui sont là présentement, ceux qui ont des difficultés de motivation. Ça, ça te coupe les jambes», lance Sylvain Martel.

Sans vouloir s’immiscer dans le conflit, il presse les deux parties d’en arriver rapidement à une entente: «Il faut trouver une solution rapidement. Les discours qu’on entend présentement, disons que c’est inquiétant. L’éducation est notre priorité, mais on a tendance à tasser la réussite des élèves au détriment des stratégies de négociation.»

Or, le gouvernement serait bien mal placé pour dire aux profs qu’ils mettent en danger les apprentissages des élèves, rétorque de son côté l’enseignant au secondaire Luc Papineau.

«Depuis le retour de la pandémie, des mesures supplémentaires pour aider les jeunes, il n’y en a pas. [...] On a à cœur les apprentissages des élèves, on fait ça depuis deux ans, rattraper la pandémie. [...] Mais on est à un point tournant dans les négociations, les gens sont très choqués et ils sont prêts à aller jusqu’au bout», a-t-il affirmé lors d’une entrevue à QUB radio mercredi.