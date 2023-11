Disparition de Jessy Duchesneau: sa famille n’a pas perdu espoir

Près de deux semaines après la disparition de Jessy Duchesneau, les proches du jeune homme de 19 ans espèrent toujours le retrouver en vie, alors que des dizaines de personnes arpentent toujours la ville à sa recherche.

«Toute cette histoire-là est crève-cœur pour nous, mais surtout pour les parents de Jessy. Ils gardent toujours espoir de retrouver leur garçon en vie», raconte Ariane Duchesneau, la cousine du jeune homme.

Jessy Duchesneau n’a pas été revu depuis sa sortie au bar Midnight Blue, dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier. Des proches et des personnes qui l'ont côtoyé lors de la soirée croient qu'il pourrait avoir été drogué à son insu, en raison de son comportement étrange.

Des caméras ont suivi ses déplacements au District Saint-Joseph vers 2 h 15, puis à l'angle des rues Caron et Dorchester, à 3 h du matin. Environ 20 min plus tard, il est aperçu joggant à l'angle des rues du Pont et du Prince-Édouard. Il sera vu une dernière fois par une vidéo de surveillance vers 4 h 40, à sa sortie du stationnement sous-terrain de la rue Monseigneur-Gauvreau.

Un téléphone qui lui appartiendrait aurait d'ailleurs été retrouvé à cet endroit, jeudi dernier. Mais selon des proches, les autorités n’auraient toujours pas été en mesure d’y avoir accès.

«On s’accroche à ce qu’on peut, on ne peut tout simplement pas abandonner», affirme Mme Duchesneau.

Élan de générosité

Du côté du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), on indique qu’il n’y a toujours pas de nouveaux développements dans ce dossier, depuis la découverte de l’appareil.

La Sûreté du Québec (SQ) et la Garde côtière ont quant à elles fouillé les eaux de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent à la recherche du jeune homme dans les derniers jours, en vain.

Malgré tout, des dizaines de bénévoles, amis et membres de la famille de Jessy Duchesneau se relaient tous les jours pour distribuer sa photo et fouiller les secteurs de Saint-Roch, de Saint-Jean-Baptiste et du Vieux-Québec.

«Les gens se sont attachés à lui, on a plein de demandes de personnes qui nous demandent s’il y a encore des recherches et s’ils peuvent participer», souligne la cousine du jeune homme originaire de la Gaspésie.

«On ressent vraiment un grand élan de générosité», ajoute-t-elle.

Toute personne qui apercevrait Jessy Duchesneau est invitée à composer le 911 pour une intervention immédiate, ou le 418 614-2447 pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle.

Description de Jessy Duchesneau

19 ans

6 pi 1 po (1,86 m)

170 lb (77 kg)

Cheveux bruns

Yeux bruns

Tee-shirt noir, chemise à carreaux noir et blanc

Manteau brun avec mouton au niveau du col et des manches

Jean bleu pâle avec gros trous sur les genoux

Casquette noire avec logo blanc