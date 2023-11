Fantasy Football: sautez sur ces quarts-arrière

Pour plusieurs amateurs de pools de football, la fin prématurée de la saison du quart-arrière des Browns de Cleveland Deshaun Watson s’avère un coup difficile à l’approche des éliminatoires.

Le controversé pivot a été absent plus souvent qu’à son tour cette saison, mais plusieurs espéraient que ses performances des deux dernières semaines le relanceraient dans ces moments-clés de leur pool.

Mercredi, ces espoirs ont été complètement anéantis quand les Browns ont précisé que leur athlète souffre d’une fracture à une épaule.

Pas de panique, l’Agence QMI a des solutions de remplacement à proposer.

Getty Images via AFP

- Joshua Dobbs, disponible dans 35% des ligues Yahoo!

Personne n’a encore sauté dans le «bandwagon»; Joshua Dobbs dans votre pool? C’est l’occasion parfaite de le faire. Le remplaçant de luxe est l’un des quarts-arrière les plus productifs au Fantasy Football en 2023, lui qui a œuvré pour les Cardinals de l’Arizona avant d’être échangé aux Vikings du Minnesota. Dobbs permet à sa nouvelle équipe de gagner des matchs et ça pourrait aussi être votre cas!

Getty Images via AFP

- Russell Wilson, disponible dans 51% des ligues Yahoo!

Les Broncos de Denver sont sur une lancée, eux qui ont remporté leurs trois derniers affrontements. Sans être une machine à produire des points, Wilson est constant. Ses adversaires d’ici la fin de la saison ont également tendance à accorder beaucoup de points aux pivots.

Getty Images via AFP

- Jordan Love, disponible dans 56% des ligues Yahoo!

Depuis le début de l’année, le quart des Packers de Green Bay a offert plus de points que prévu sept fois en neuf matchs. De plus, son équipe joue souvent du football de rattrapage, ce qui favorise les gros gains via les airs.

Getty Images via AFP

- Baker Mayfield, disponible dans 52% des ligues Yahoo!

Peu d’experts pensaient que Mayfield allait connaître du succès derrière le centre des Buccaneers de Tampa Bay en 2023. Et pourtant, le premier joueur sélectionné pendant le repêchage de 2018 trouve le moyen de tirer son épingle du jeu. Mayfield a lancé au moins deux passes de touché dans cinq des neuf rencontres qu’il a disputées jusqu’à présent.

Getty Images via AFP

- Dorian Thompson-Robinson, disponible dans 98% des ligues Yahoo!

C’est le jeune quart de 24 ans qui obtiendra le départ derrière le centre des Browns dimanche, lors de l’affrontement contre les Steelers de Pittsburgh. Thompson-Robinson a lancé trois interceptions quand il est venu en relève contre les Ravens de Baltimore pendant la quatrième semaine d’activités. Il tentera de faire oublier cette contre-performance. Thompson-Robinson n’est pas le choix le plus sûr pour faire des points, mais rares sont les «QB1» dans certaines ligues.