Fauconnière, acrobaties capillaires, et plus: Machine de Cirque mettra le feu à l’église

Après s’être forgé une belle réputation autour du globe lors de la dernière décennie, Machine de Cirque s’installe l’église Saint-Charles de Limoilou pour son spectacle le plus ambitieux de son existence.

Grand-Mess’, nouveau spectacle présenté par Machine de Cirque, promet d’en mettre plein la vue aux amateurs. Pour ce faire, des concepts innovants d’art visuel seront mariés aux prouesses des maîtres circassiens, le tout enveloppé par le majestueux décor de l’église Saint-Charles, située dans le quartier Limoilou.

« L’église est un lieu de rassemblement et de réflexion, tout comme l’art », note Martin Genest, metteur en scène du spectacle, en conférence de presse, mercredi. « Ce sera une grande messe, mais aussi un grand mess (désordre); on s’approprie l’église en respectant sa magnifique architecture, tout en y apportant nos couleurs », s’est-il réjoui, avant de céder sa place à une partie de la troupe, qui a épaté la galerie avec une fanfare, une fauconnière et un numéro d’acrobaties capillotractées surréel.

Alexandre Caputo

Au cours de ses 10 ans de vie, Machine de Cirque s’est produite un peu partout sur la planète, mais n’a donné qu’une quarantaine de prestations dans sa ville d’origine.

« Nous avons donné des spectacles partout, de l’Europe jusqu’au Japon, mais quoi de mieux pour nos 10 ans que de venir à Québec avec notre spectacle le plus audacieux jusqu’à présent », soutient Vincent Dubé, directeur général et artistique de Machine de Cirque.

Ce projet est entre autres rendu possible grâce à une importante subvention accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre de l’Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, que Machine de Cirque a remporté haut la main.

« Voir rayonner notre ville, été comme hiver, c’est ce qu’il y a de plus beau pour notre communauté », s’est réjoui le maire de Québec, Bruno Marchand, par voie de communiqué.

Le spectacle Grand-Mess’ sera présenté du 31 janvier au 24 février à l’église Saint-Charles de Limoilou. Les billets sont en vente dès maintenant.