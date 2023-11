Festival Country Lotbinière 2024: Riley Green parmi les têtes d’affiche

Le Festival Country Lotbinière a annoncé que le chanteur américain Riley Green fera partie des têtes d’affiche lors de l’édition de 2024.

Celui qui a été nommé révélation masculine de l’année par l’Academy of Country Music en 2020 et qu’on peut voir en première partie de Luke Combs et de Morgan Wallen goûtera à sa première expérience en tant qu’artiste principal dans un festival québécois, le 24 août.

La 9e édition du Festival Country Lotbinière se tiendra du 22 au 24 août 2024. Les billets sont en vente dès maintenant.