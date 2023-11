Guerre en Ukraine: un jeune Canadien de 25 ans perd la vie au front

Un jeune Canadien de 25 ans du Manitoba qui aurait «mis sa vie en jeu» au front en Ukraine pour «aider à défendre les femmes et les enfants» a été retrouvé sans vie lundi après avoir été porté disparu durant deux jours.

«Merci maman, tout va bien ici», avait écrit Austin Lathlin-Bercier à sa mère Lucy Lathelin jeudi lors de leur dernier échange, durant lequel il profitait de quelques jours libres dans une ville ukrainienne pour se gâter d’un hamburger et de frites, son repas préféré, a relaté le «Globe and Mail» mardi.

Lundi, les parents du jeune homme de la nation cri Opaskwayak, au Manitoba, ont reçu un appel les informant que leur fils de 25 ans était porté disparu depuis deux jours au front en Ukraine, où il s’était enrôlé «de manière altruiste» pour défendre la veuve et l’orphelin, selon ce qu’a relaté le chef de la nation, Maureen Brown, par communiqué.

Malheureusement, peu de temps après, sa famille aurait été informée de son décès, selon ce qu’a indiqué sa sœur Faith Lathlin-Bercier au média anglophone. Global Affairs Canada aurait par ailleurs également confirmé le décès d’un Canadien en Ukraine.

«Je ne pouvais pas rester les bras croisés [...] Voir tous ces gens perdre leurs maisons et leurs proches, alors que la Russie tuait sans discernement des civils et commettait crimes de guerre après crimes de guerre, c’était extrêmement exaspérant», avait précédemment écrit le jeune homme sur Facebook, selon le «Globe and Mail».

Le corps du jeune homme devrait être rapatrié, mais cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, selon sa sœur.

«Il a tout sacrifié pour aider et a payé le prix ultime. La façon dont il a vécu sa vie de manière altruiste et pour les autres est un symbole de courage pour un si jeune homme. Il a vécu et offert sa vie avec honneur. Il a rendu notre nation fière», a martelé le chef Maureen Brown par écrit.

Un hommage lui a été rendu lundi soir par sa communauté.