Guerre Israël-Hamas : Une femme accusée d’avoir voulu incendier un hôpital d’Ottawa

Une femme d’Ottawa a comparu, mercredi, pour avoir vraisemblablement tenté de mettre le feu à un hôpital de la capitale la semaine dernière en lien avec la guerre dans la bande de Gaza, a révélé la police en fin d’après-midi.

Par communiqué, la police d’Ottawa a indiqué avoir procédé à l’arrestation d’une femme de 33 ans pour un événement survenu jeudi dernier vers 23 h 15 sur le campus de l’hôpital général d’Ottawa. Celle-ci a comparu mercredi après-midi.

La femme est accusée d’avoir versé de l’essence dans un des hôpitaux du campus – qui comprend aussi le Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario – et d’avoir laissé des dépliants faisant référence au conflit entre le Hamas et Israël, a évoqué la police sans dévoiler plus de détails.

La suspecte fait face à une kyrielle d’accusations, notamment pour tentative d’incendie criminel, méfait et bris de probation.

«Nous ne croyons pas que cet incident soit motivé par la haine, mais il est lié au conflit en Israël et à Gaza», a indiqué la police.