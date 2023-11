Hockey féminin: Marie-Philip Poulin en guide touristique

Preuve que la nouvelle ligue de hockey féminin en est bel et bien une professionnelle, l’équipe de Montréal accueille à son camp d’entraînement trois Tchèques, une Suédoise et une joueuse qui représente la Chine.

Les attaquantes Lina Ljungblom (Suédoise de 22 ans), qui n’a jamais joué en Amérique, Tereza Vanisova (Tchèque de 27 ans) et Leah Lum (Canado-Chinoise de 27 ans), la défenseuse Dominika Laskova (Tchèque de 26 ans) ainsi que la gardienne Blanka Skodova (Tchèque de 26 ans) sont pour la plupart débarquées en ville mardi soir.

Dès le lendemain matin, elles étaient au Centre 21.02, à l’Auditorium de Verdun, en compagnie de quatre Américaines, afin de rencontrer les autres joueuses et membres du personnel de la formation montréalaise.

«C’est un tout nouveau monde pour elles. Elles ont déménagé ici, font confiance à la Ligue [professionnelle de hockey féminin] et à l’équipe. Les filles habitent dans Griffintown ou proche de l’aréna. Il y a une couple de bons restaurants sur la rue Notre-Dame, de bons cafés. Ça va être amusant de leur faire visiter la ville, de leur montrer comment Montréal est le fun», a mentionné la capitaine d’Équipe Canada, Marie-Philip Poulin, qui souhaite aussi leur apprendre quelques mots en français.

«Les filles internationales vont rapidement voir qu’on a des super fans à Montréal», a ajouté la défenseuse Maude Poulin-Labelle, repêchée au 10e tour après la fin de son stage universitaire dans la NCAA.

Photo Mylène Richard

Une journée historique

Afin d’être admissibles à l’encan, les hockeyeuses devaient s’inscrire et être approuvées par un comité.

«Ça démontre l’intérêt de vouloir jouer avec les meilleures au monde. On va voir de plus en plus de joueuses en provenant de l’Asie et de l’Europe venir jouer en Américaine du Nord», a prédit Danièle Sauvageau, la directrice générale du club de Montréal, dont le nom, comme ceux des cinq autres formations du circuit, se fait toujours attendre.

«Peu importe ce que les gens peuvent dire sur le chandail ou le logo, nous sommes simplement heureuses d’évoluer au sein d’une ligue aussi professionnelle pour la première fois. C’est un jour historique», a soutenu l’attaquante Laura Stacey.

«On a tous quelque chose à apprendre de l’une ou l’autre, notamment la façon dont jouent les filles en République tchèque et aux États-Unis», a poursuivi la Montréalaise d’adoption depuis environ deux ans.

Il y a aussi l’entraîneuse-cheffe, Kori Cheverie, une Néo-Écossaise de 36 ans embrassant sa nouvelle vie.

«C’est extraordinaire. Tout le monde est si gentil pour nous aider à trouver un endroit où habiter ou comment se rendre à l’épicerie», a relaté celle qui sera à la tête d’une formation rapide et offensive.

Photo Mylène Richard

Tests médicaux

Les sourires étaient sur toutes les lèvres devant les médias, mais ils ont peut-être disparu plus tard en journée, pendant les difficiles tests physiques qui s’échelonneront sur trois jours, avant le premier entraînement officiel sur glace, samedi.

«Je me sens comme un enfant le jour de Noël. C’était excitant de se rencontrer pour la première fois, bien que les tests médicaux, ce n’est pas ce qui est le plus excitant!» a confirmé Poulin.

▶ La gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens a raté les deux matchs de la Série de la rivalité entre le Canada et les États-Unis la semaine dernière par mesure préventive en raison d’une blessure non identifiée. Elle devrait pouvoir sauter sur la glace avec ses coéquipières ce week-end.