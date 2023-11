Igloofest Québec: Lost Frequencies, Above & Beyond et Kaytranada en tête d’affiche

Tête d’affiche en été, tête d’affiche en hiver. Après avoir fait danser les amateurs de musique électro sur la plage de la baie de Beauport lors du festival Cigale, le DJ belge Lost Frequencies recommencera à l’occasion de la deuxième présentation d’Igloofest Québec, au mois de mars.

Le créateur des succès Where Are You Now et Are You With Me montera sur la scène érigée à la place Jean-Béliveau lors de la soirée d’ouverture du festival, le 7 mars.

Les Britanniques du groupe Above & Beyond de même que le producteur montréalais Kaytranada sont les autres artistes sur qui les organisateurs misent pour remplir le site, qui sera reconfiguré afin de pouvoir accueillir plus de spectateurs. On espère pouvoir attirer 20 000 friands d’électro, comparativement à 12 000 l’an dernier.

DJ Shieldie, DJ Pøptrt, CRi, Laure, Kitty Ca$h, Lou Phelps et Sango sont les autres artistes de la programmation.

Les billets seront mis en vente vendredi, à compter de 10h.