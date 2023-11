Ils se prennent pour le roi Louis XVI!

Vous avez entendu les excuses présentées par Dominique Ollivier, ex-directrice de l’Office de consultation publique de Montréal, lorsqu’elle a démissionné hier, à la suite des reportages de notre Bureau d’enquête sur la culture de gaspillage qui régnait dans cet organisme paramunicipal financé à 100% par des fonds publics?

C’était touchant, non?

C’était bien senti, on sentait que ça venait de «son fond»!

UNE AUTRE QUI JOUE À LA VICTIME!

Je rigole, bien sûr.

Non seulement l’ex-numéro 2 de la Ville de Montréal ne s’est pas excusée (ce qui aurait été la moindre des choses), mais elle a laissé entendre que c’est à cause des méchants journalistes de Québecor si elle a dû quitter son poste!

Car ceux-ci ont créé, par leurs nombreux reportages, «une situation» qui l’empêchait de «réaliser pleinement et avec confiance le mandat» qu’on lui a confié!

Bref, la victime, dans cette histoire, c’est elle!

Et les méchants sont les fouille-merdes qui (comme elle l’a dit à J.E) passent leur temps à «créer» de toutes pièces des scandales qui n’existent pas!

C’est ce qu’on appelle avoir du front tout le tour de la tête...

Remarquez, madame Ollivier n’est pas la seule à agir de la sorte.

De plus en plus de serviteurs de l’État se comportent comme s’ils n’avaient de compte à rendre à personne.

Comme si leur poste, loin de leur imposer un DEVOIR d’impunité et de transparence, leur conférait au contraire le DROIT de faire ce qui leur plaît sans se rapporter à quiconque!

On se croirait au temps des rois de France, quand ce qui se passait à Versailles restait à Versailles...

Descendez de votre trône, les amis!

Vous n’êtes pas des monarques, mais des serviteurs!

STEAK, FRITES ET POUDING

Demandez à n’importe quel journaliste: c’est de plus en plus dur de poser des questions aux politiciens et aux directeurs d’organismes publics.

Oh, quand ils ont quelque chose à vendre, pas de problème, ils font la «run de lait»!

Mais quand ils sont dans l’eau chaude, ils sont soudainement trop occupés pour répondre aux questions des journalistes.

Et quand vous effectuez une demande d’accès à l’information pour consulter certains documents, ceux-ci sont tellement caviardés que vous avez l’impression que les sous-sols des ministères et des hôtels de ville sont remplis de fonctionnaires munis de marqueurs à l’encre de Chine!

La seule chose que vous pouvez lire, c’est la date du document et le numéro de page!

Sinon, tout est barré, caché, masqué.

À l’Office de consultation publique de Montréal, on ne pouvait même pas savoir ce que ces valeureux fonctionnaires avaient mangé lors de leurs «réunions»!

On avait caviardé les factures de restos!

Comme si leurs habitudes alimentaires étaient un secret d’État!

Comme si des espions pouvaient te faire chanter s’ils savaient que tu aimais manger des moules!

VIVE L’IA!

Savez-vous ce que je suis en train de me dire?

Que l’État serait peut-être mieux géré si on utilisait l’intelligence artificielle.

Au moins, un ordi, ça ne mange pas, ça ne boit pas.

Et ça ne voyage pas.