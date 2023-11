Joe Biden, les musulmans, les juifs et une possible défaite au Michigan

La semaine dernière, j’écrivais sur les problèmes de Joe Biden dans cinq des six États pivots en prévision de l’élection de 2024. Un sondage New York Times/Siena College le donnait perdant par 5 points au Michigan.

Perdu par Hillary Clinton en 2016, mais regagné par Biden en 2020, cet État risque de jouer une fois de plus un rôle crucial dans la campagne de 2024. Ces jours-ci, les démocrates du Michigan sont très inquiets.

Deux communautés au sein desquelles on retrouvait un fort appui démocrate risquent maintenant de se détourner de Biden et de sa formation politique.

Du fleuve à la mer

Depuis l’attaque sauvage du Hamas et la réponse disproportionnée d’Israël, le président se livre à un jeu d’équilibriste dont il sort perdant à court terme. Si une majorité des élus démocrates l’appuient encore, des voix fortes le pressent d’exercer des pressions supplémentaires pour qu’Israël épargne les civils.

La voix la plus controversée est celle de Rashida Tlaib, représentante du congrès dont les parents ont quitté la Palestine pour s’installer aux États-Unis. Forte de l’appui d’une communauté musulmane nombreuse aux Michigan, elle ne se contente pas de critiquer son président, elle donne carrément l’impression d’appuyer le Hamas.

Tlaib n’a pas hésité à associer Biden à ce qu’elle considère comme un génocide ou à recourir à un slogan perçu comme radical, «Du fleuve à la mer». La formule évoque pour plusieurs une Palestine libre du Jourdain à la Méditerranée, donc sans présence de l’État d’Israël.

En quelques semaines, les appuis de Biden au sein de la communauté musulmane sont passés de 59% à 17%. Dans un État pivot, une telle chute est catastrophique si on ne parvient pas à inverser la tendance.

Des démocrates juifs trop discrets?

S’il est clair que la communauté musulmane est déçue et en colère, nous pourrions penser que les juifs du Michigan, particulièrement les élus, jouent la carte de l’antisémitisme (hausse inquiétante) pour mobiliser de nombreux électeurs tout en condamnant les propos de Tlaib.

Or, c’est actuellement le calme plat de ce côté et la communauté juive est divisée. Pourquoi? En raison du pourcentage très élevé d’électeurs arabo-musulmans dans certaines circonscriptions et dans les banlieues. L’électorat juif ne représente que 1,4% de la population totale.

Les condamner sévèrement ou se les mettre à dos, c’est parfois se condamner à la défaite. Joe Biden a gagné par 150 000 votes au Michigan en 2020 et le nombre de musulmans de l’État est d’environ 240 000. De ce nombre, les deux tiers songeraient à remplacer l’actuel président.

Le risque pour les démocrates, autant pour les juifs que pour les musulmans, n’est pas qu’ils se tournent soudainement vers les républicains. Ils pourraient tout bêtement ne plus se mobiliser ou préférer à Biden un des candidats indépendants.

L’année politique 2024 ne manquera pas de piquant et le Michigan n’échappera pas à cette tendance.