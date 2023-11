Le bacon est à son meilleur prix de l’année!

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie 16 au 22 novembre 2023

Cette semaine, on y va avec un menu bien réconfortant !

J’ai eu envie de vous préparer une nouvelle capsule zéro gaspi pour un autre aliment en vedette cette semaine : l’avocat ! Tout comme la pomme la semaine dernière, l’avocat est un fruit climactérique (c’est-à-dire qu’il continue de mûrir après la cueillette). Il est donc judicieux de savoir comment le choisir... et aussi comment le conserver de manière efficace !

La variété au rabais (qui est aussi la plus commune ici) est l’avocat hass. Sa peau verte tourne au vert foncé, puis devient presque noire lorsqu’il est à point. Si on arrive à l’écraser un peu en le pressant légèrement dans la paume de notre main, il devrait être bien mûr !

Priorisez un sac avec des avocats qui ne sont pas tous au même stade de leur mûrissement, vous pourrez ainsi en profiter plus longtemps. Si jamais c’est impossible, et qu’ils sont tous prêts au même moment, sachez que les conserver au frigo pourra ralentir leur mûrissement et prolonger leur durée de vie (et éviter d’en gaspiller).

Bonne semaine !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Si vous attendiez une bonne semaine de rabais pour remplir le frigo, le congélateur et le garde-manger... c’est le temps ! En plus des nombreux spéciaux sur le poulet, la viande hachée et le saumon, on trouve beaucoup de protéines à leur plus bas.

À mon avis, avec sa vente à 0,99 $, Super C est un arrêt de choix cette semaine. C’est l’endroit où on trouve l’offre la plus variée, tant sur les produits frais que sur les essentiels du garde-manger. À ce prix, vous pourrez garnir généreusement votre panier de produits non périssables à moins d’un dollar l’unité (et plusieurs à environ 50 % de rabais). C’est aussi une bonne occasion d’en acheter un peu plus si vous prévoyez de donner quelques denrées alimentaires dans le temps des Fêtes : vous pourrez ainsi faire des heureux tout en maximisant chaque sou investi (... et sans faire de trou dans votre portefeuille) !

Voici quelques-unes des aubaines qui ont retenu mon attention :

Bacon de marque maison (500 g) à 3,76 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 3,76 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Bouillon de marque maison (900 ml) à 0,99 $ chez Super C

à 0,99 $ chez Super C Côtes de dos de porc à 3,99 $/lb chez Provigo

à 3,99 $/lb chez Provigo Crevettes crues ou cuites surgelées (300 g) à 5,70 $ chez Maxi

à 5,70 $ chez Maxi Filets d’aiglefin frais à 9,99 $/lb chez Metro

à 9,99 $/lb chez Metro Fromage fondu en tranches (410 g) à 2,44 $ chez Maxi

à 2,44 $ chez Maxi Fromage mozzarella en bloc (1 kg) à 10,55 $ chez Maxi

à 10,55 $ chez Maxi Goberge aromatisée (227 g) à 1,89 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 1,89 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Hauts de cuisses de poulet désossés à 4,95 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 4,95 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année) Jambon fumé (800 g) à 7,47 $ chez Walmart

à 7,47 $ chez Walmart Légumes en conserve (341-398 ml) à 0,99 $ chez Super C

à 0,99 $ chez Super C Mélange de bœuf et de porc haché maigres à 3,44 $/lb chez Maxi

à 3,44 $/lb chez Maxi Porc haché extra-maigre à 2,49 $/lb chez Super C

à 2,49 $/lb chez Super C Poulets entiers à 1,99 $/lb chez Metro et Provigo

à 1,99 $/lb chez Metro et Provigo Sauce pour pâtes (410-650 ml) à 1,97 $ chez Walmart

à 1,97 $ chez Walmart Saumon arc-en-ciel fumé surgelé (300 g) à 10,99 $ chez IGA

à 10,99 $ chez IGA Sirop d’érable (540 ml) à 4,99 $ pour les membres PC Optimum (du 20 au 22 novembre seulement) chez Provigo

à 4,99 $ pour les membres PC Optimum (du 20 au 22 novembre seulement) chez Provigo Thon pâle en conserve (85-170g) à 0,99 $ chez Super C

à 0,99 $ chez Super C Veau haché maigre à 4,49 $/lb chez Metro

à 4,49 $/lb chez Metro Viande à fondue surgelée de marque maison (175-350g) à 2/10 $ (à l’achat de 2) chez Metro

LUNDI

POULET STYLE BASQUAISE

Recette tirée de Zeste

Photo fournie par Marie-Eve Bergeron – Diem Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 1h15 min

Prix par portion : 3,30 $

BON À SAVOIR !

Vous pouvez très bien remplacer le vin par plus de bouillon (qui est plus économique). Le riz pour le service est calculé dans le prix par portion.

MARDI

SALADE AUX SAVEURS DE CHEESEBURGER

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Anne Pominville

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,79 $

BON À SAVOIR !

Comme c’est le bœuf haché mi-maigre qui est en vedette cette semaine, c’est ce que je vous propose d’utiliser (égouttez un peu votre poêlon au besoin si la viande a rejeté trop de gras). Pour un prix par portion réduit, optez pour la pomme de laitue romaine à 0,99 $ chez Super C.

MERCREDI

BOLS DE SAUMON CAJUN AU MAÏS ET À LA PATATE DOUCE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 3,89 $

BON À SAVOIR !

Un filet de saumon d’une livre devrait faire amplement l’affaire (surtout avec les légumineuses que contient le bol).

JEUDI

SOUPE AU BŒUF HACHÉ ET AUX PETITS POIS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Jeff Coulson

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,45 $

VENDREDI

BOLS-REPAS DE COUSCOUS, PATATES DOUCES ET POIS CHICHES RÔTIS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,70 $

LUNCH

LA MEILLEURE SALADE DE MACARONI

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Maya Visnyei

Portions : 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 8 min

Prix par portion : 0,90 $

BON À SAVOIR !

Le prix par portion inclut une conserve de légumineuses en guise de protéine, mais utilisez ce que vous voulez : poulet cuit, œufs cuits durs, fromage... c’est une base parfaite pour vider le frigo !

COLLATION

MUFFINS AUX FRAMBOISES, AU CHOCOLAT NOIR ET À LA NOIX DE COCO

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Dana Dorobantu

Portions : 15

Préparation : 25 min

Cuisson : 18 min

Prix par portion : 0,66 $

BON À SAVOIR !

Pour un prix par muffin encore plus bas, sachez que le pot de 250 ml de crème sure de marque maison est à 0,99 $ chez Super C.