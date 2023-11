Le jeune réanimé dans la rue éternellement reconnaissant; voyez son entrevue

L’homme qui a subi un arrêt cardiaque en pleine rue à Charlesbourg vendredi avant d’être sauvé par un bon Samaritain s’est dit plus que reconnaissant, cinq jours après les événements.

Rencontré par TVA Nouvelles, l’homme de 25 ans, qui se remet toujours de son arrêt cardiaque à l’hôpital, n’avait que de bons mots pour Éric Poulin et pour les paramédics qui l’ont réanimé.

Après avoir reçu un massage cardiaque d’Éric Poulin, citoyen et préposé aux bénéficiaires, les ambulanciers, une fois sur place, l’ont réanimé grâce à un défibrillateur.

L’homme qui ne souhaite pas être identifié à la caméra avait un large sourire lorsque notre équipe l’a rencontré.

Il se considère chanceux d’être toujours en vie.

Le jeune homme a appris qu’il avait une malformation cardiaque qu’il ne connaissait pas.

Il attendait tout bonnement l’autobus lorsque son cœur a lâché, événement pour lequel il n’a aucun souvenir.

«Je dirais que ce sont tous des héros quoi. Sans eux, je ne serais plus en vie. Je suis tellement reconnaissant envers M. Poulin, il avait une obligation morale, mais il n’était pas obligé! J’ai vu qu’il était vraiment inquiété par mon état. On ne se connaît pas, je ne l’ai jamais vu, même si on habite dans la même zone, je l’ai jamais vu», explique la jeune victime.

«Merci, merci! Je lui en serai éternellement reconnaissant pour l’acte qu’il a posé», conclut-il.

Le jeune homme devra être opéré sous peu et se fera installer un défibrillateur cardiaque.

Il ne gardera aucune séquelle de l’incident.