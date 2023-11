«Le matou» de retour en comédie musicale avec le fils de Guillaume Lemay-Thivierge dans le rôle principal

L’univers de monsieur Émile dans Le matou sera de retour 39 ans plus tard, non pas sur grand écran, mais dans une comédie musicale et c’est nul autre que le fils de Guillaume Lemay-Thivierge, l’interprète original, qui sera la vedette du spectacle.

Théodore Lemay-Thivierge aura 7 ans, l’été prochain, quand il brillera sur les planches à travers le Québec. Soixante-quinze représentations sont prévues. Guillaume avait 8 ans, lui, quand il a tourné dans le film à succès de Jean Beaudin, sorti en 1985.

C’est Joël Legendre qui dirigera les 13 interprètes sur scène, dont Émily Bégin (la maman de Théodore Lemay-Thivierge), Alexandre Bacon, Audrey-Louise Beauséjour, Normand Carrière, Nicolas Drolet, Alain Dumas, Martin Larocque, Matthieu Lévesque, Luis Oliva, Lisa Palmieri, Amélie B. Simard et Renée Wilkin.

«Le matou» émane du roman du même nom d’Yves Beauchemin, vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans 16 langues. Présent à la conférence de presse, mercredi, M. Beauchemin, dont c’était le deuxième roman à l’époque, a dit que c’est comme de la «plasticine», Le matou étant un projet qui se transforme au fil du temps. C’est Jessy Brouillard qui signe l'adaptation, le livret, la musique, les paroles. Il promet que Le matou – La comédie musicale sera une œuvre de type Broadway.

Plus de détails à venir...